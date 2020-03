Le pagelle del Lecce - Difesa shock, Lapadula non incide. Saponara l'unico che si salva

Lecce-Atalanta 2-7 (17’ aut. Donati, 23’ Zapata, 30’ Saponara, 40’ Donati, 47’ Ilicic, 54’ Zapata, 61’ Zapata, 89’ Muriel, 90+2 Malinovskyi)

Gabriel 5 - E dire che sui gol sembra avere ben poche colpe. Ma alla fine dei 90 minuti di gioco, e dopo 7 gol incassati, non si ricordano sue parate decisive o degne di nota.

Donati 5,5 - L'autogol è difficilmente commentabile, col vento che sposta la traiettoria del pallone. Segna un bellissimo gol, quello del momentaneo 2-2. Poi il disastroso secondo tempo di tutta la squadra.

Lucioni 4 - Dalle vie centrali l'Atalanta passa come e quando vuole. Inizia benino, provando a tenere Zapata. Poi sprofonda insieme a tutti i compagni di reparto in una ripresa in cui la Dea segna 5 gol.

Rossettini 4 - Una giornata infarcita di errori. Inizia facendosi sovrastare da Zapata sul secondo gol, da lì in poi va sempre peggio.

Calderoni 4,5 - Tanti errori tecnici, in controllo di palla e nei passaggi. Rarissime le sortite offensive, spesso in difficoltà sugli affondi di Ilicic e Hateboer.

Majer 5,5 - Nel primo tempo mette corsa, intensità e buone chiusure al servizio dei suoi. Manca un po' di qualità, nella ripresa sembra non scendere in campo (dal 64' Tachtsidis 5 - Liverani lo mette dentro per dare più sostanza e qualche sprazzo di geometria al centrocampo. Missione fallita).

Deiola 5,5 - Bravissimo nel lanciare al millimetro Saponara per la rete che riapre la gara nel primo tempo. Poi nella ripresa il Lecce perde la bussola e non si salva neanche lui.

Barak 5 - Passo indietro importante rispetto alle prime gare in maglia salentina. L'ex Udinese non riesce mai a trovare la zolla giusta e viene inglobato dal centrocampo di Gasperini.

Mancosu 5 - Dovrebbe dare qualità insieme a Saponara e, magari, anche pericolosità. Non gli riesce quasi niente (dal 64' Shakhov 5,5 - Entra e prova a inventarsi qualcosa. Ma dopo un paio di palloni toccati sparisce).

Saponara 7 - L'unico a salvarsi nel diluvio di reti bergamasche. Segna un grandissimo gol e regala un ottimo assist a Donati. Se il Lecce all'intervallo è pienamente in partita il merito è tutto suo.

Lapadula 4,5 - Giornata complicata, per l'attaccante di Liverani. Tiene pochissimi palloni, si muove e corre tanto ma alla fine non incide mai nell'area di rigore.

Fabio Liverani 4,5 - Il Lecce, combattivo e mai domo, visto nel primo tempo sparisce misteriosamente nell'intervallo. E se nella ripresa la sua squadra incassa 5 gol le colpe sono evidentemente anche sue.