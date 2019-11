Le pagelle del Lecce - Farias cambia la partita, Calderoni decisivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriel 6 - Non ha colpe sui due gol del Cagliari, poi non viene praticamente mai impegnato.

Rispoli 6 - Fa valere la sua esperienza e mette spesso in difficoltà Lykogiannis con le sue discese. (Dall'88' Dubickas s.v.).

Lucioni 6 - La difesa del Lecce fa buona guardia, sono poche le occasioni concesse alla formazione ospite. Il centrale ex Benevento gioca con grande accortezza.

Rossettini 6 - Nel primo tempo è autore di una grande chiusura su Simeone. Non commette particolari sbavature. (Dal 57' Meccariello 6 - Entra bene in partita e sbroglia diverse situazioni pericolose).

Calderoni 6,5 - L'uomo della provvidenza è ancora una volta il terzino: dopo il gol a tempo scaduto contro il Milan, si ripete regalando un punto fondamentale al Lecce.

Tabanelli 5 - Sbaglia tantissimo. L'errore più grande è il rinvio sbagliato, sui piedi di Nainggolan, che costa lo 0-2. Poi spara alle stelle vanificando una splendida azione di Farias.

Tachtsidis 6 - Sempre lento e compassato, soffre un po' l'energia dei centrocampisti avversari ma nel finale la sua qualità è fondamentale. Trova lo spiraglio giusto per servire Calderoni.

Petriccione 6,5 - Uomo ovunque in mezzo al campo, è l'unico a tenere botta contro la mediana del Cagliari, una delle migliori del campionato.

Shakhov 5,5 - Fa tanto movimento ma viene cercato poco dai compagni e non riesce a incidere come vorrebbe. (Dal 69' Farias 7 - Il suo ingresso cambia totalmente la partita. Conosce bene gli ex compagni di squadra e sfrutta la sua qualità e la sua freschezza per trascinare il Lecce a un pareggio clamoroso).

La Mantia 5,5 - Sciocco nel commettere il fallo da rigore, nella ripresa Cacciatore si sostituisce a Olsen e para un suo colpo di testa destinato in porta, negandogli la gioia personale.

Lapadula 6 - Combattivo come sempre, segna il rigore che riapre la sfida. Poi si becca con Olsen e viene espulso un po' troppo fiscalmente.