Le pagelle del Lecce - Gabriel compie un miracolo, Rispoli si perde Dzeko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce-Roma 0-1 (57' Dzeko)

Gabriel 6,5: Qualche incertezza nel primo tempo, sul gol di Dzeko potrebbe fare qualcosa in più anche se il centravanti della Roma colpisce di testa da pochi passi. Poi, però, neutralizza con una super parata il rigore del possibile 2-0 di Kolarov.

Rispoli 5,5: Spinge bene sulla corsia di destra, anche perché Mkhitaryan nel primo tempo non combina granché. Cambia tutto nella ripresa: l’armeno si sveglia e sulla rete di Dzeko lo stesso Rispoli finisce al bar dopo un contro-movimento dell’avversario.

Rossettini 6: Prestazione solidissima ed efficace nei primi 45 minuti, sventa un paio di situazioni complicate e mantiene il Lecce in partita anche nella ripresa.

Lucioni 5,5: Ordinato e attento, come il compagno di reparto. Macchia la sua prova con un ingenuo fallo di mano in area sul tiro di Dzeko, che – fortunatamente per i salentini – non costa il 2-0 grazie alla super parata di Gabriel su Kolarov.

Calderoni 6: Sulle corsie laterali il Lecce non si risparmia mai, arrivando costantemente sul fondo. A sinistra però Kluivert, quando ha la palla, fa quasi sempre quel che vuole.

Petriccione 6: Ci prova con una bella girata nel primo tempo, risultando spesso il padrone della mediana. Nell’intervallo, però, la Roma volta pagina e il Lecce del secondo tempo gira meno a livello complessivo.

Tachtsidis 6: Si alterna bene con Petriccione nel primo tempo: uno a far quantità, l’altro a cercare qualità. Liverani lo sostituisce a inizio ripresa per dare più freschezza al centrocampo (Dal 63’ Imbula 6 - Porta più dinamismo al Lecce, proprio quando c’è da cercare a ogni costo il gol del pari. Neanche dai suoi piedi, però, arriva l’illuminazione giusta).

Majer 5,5: Fa il lavoro sporco senza eccellere, trovando qualche inserimento interessante. Ma non può bastare per strappare una sufficienza.

Mancosu 6: Nel primo tempo il Lecce attacca senza sosta e solamente la scarsa precisione dei suoi attaccanti, oltre alla buona copertura di Pau Lopez, non gli permettono di sbloccarla. Mancosu ha il merito di partecipare alla fiera delle occasioni da rete (Dal 53’ Shakhov 6 Tanta sostanza per un Lecce che rischiava di sbilanciarsi troppo. Mette un paio di volte in evidenza anche un bel tiro da fuori).

Babacar 6: Il trasferimento gli ha fatto bene, lo si è visto anche oggi. Reattivo e sempre pericoloso quando ha il pallone tra i piedi. Bel tentativo nei primi 45 minuti, poi chiede il cambio stremato (Dal 75’ La Mantia s.v.).

Falco 6: Guida il Lecce con le sue accelerazioni e i suoi strappi, andando pure vicino al gol dell’1-0 nel primo tempo e confermandosi il leader qualitativo della formazione di Liverani.