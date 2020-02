Le pagelle del Lecce - Lapadula è tornato. Barak l'acquisto che serviva

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigorito 6,5 - Sicuro, attento, non può nulla sul gol di Milik ma salva un paio di volte.

Rispoli 6 - Insigne sguscia nel primo tempo, Mario Rui lo attacca spesso. L'ex terzino del Palermo tiene botta e poi esce alla distanza.

Lucioni 6 - Il Napoli crea tanto nei primi 20', anche per colpa di un atteggiamento difensivo non proprio perfetto. L'ex Benevento sbroglia diverse situazioni complicate, ma non riesce a chiudere efficacemente su Callejon.

Rossettini 6 - Legge bene alcune situazioni complicate, dando sicurezza al reparto arretrato.

Donati 5,5 - Un po' in difficoltà quando viene puntato, rischia grosso per un intervento su Milik in area.

Deiola 6 - Soffre, come tutti, nella prima metà della prima frazione. Poi prende le misure ai centrocampisti di casa. (Dal 90' Paz s.v.).

Majer 6 - Inizio difficile, come per tutta la squadra. Poi piano piano prende le misure e aiuta a contenere le sfuriate degli avversari. (Dal 68' Petriccione 6 - Entra nel momento più complicato e aiuta i compagni a contenere gli assalti del Napoli).

Barak 6,5 - L'acquisto che serviva, esperienza e qualità per il reparto più debole. L'ex centrocampista dell'Udinese è fondamentale in quasi tutte le azioni offensive e dimostra un'ottima tenuta fisica.

Saponara 6,5 - Altra prestazione di grande livello per il trequartista, sempre nel vivo della manovra e fondamentale anche in pressione.

Falco 6,5 - Non è appariscente e sgusciante come al solito, ma entra in entrambe le azioni dei gol. Firma anche un assist. (Dal 75' Mancosu 6,5 - Il suo ingresso è decisivo nell'economia della sfida. Un capolavoro su punizione).

Lapadula 7,5 - Altri due gol, un giocatore ritrovato e rinato sotto la guida di Fabio Liverani. Pericolo costante, grande uomo d'area.