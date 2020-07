Le pagelle del Lecce - Lapadula show, qualche distrazione di troppo per Gabriel

Lecce-Brescia 3-1 (22', 32' Lapadula, 63' Dessena, 70' Saponara)

Gabriel 5.5 - Nel primo tempo non ha molto lavoro da svolgere, nella ripresa rischia troppo con un paio di letture da rivedere. Sul gol subito ha qualche responsabilità di troppo.

Rispoli 6 - Concede poco ai due esterni del Brescia, riesce spesso a chiudere in diagonale. Non forza mai, anche perché non c'è bisogno di accelerare i ritmi, soprattutto nella ripresa.

Lucioni 6 - Gestisce bene la reazione del Brescia e guida bene la linea difensiva. Si fa vedere anche in attacco, in un paio di occasioni prova anche il tiro verso la porta di Joronen.

Paz 6.5 - Nel primo tempo si inventa una chiusura decisiva sul suggerimento di prima di Zmrhal, da quel momento in poi prende fiducia e non concede più nulla.

Donati 5.5 - Un paio di giocate da rivedere, in cui rischia troppo e mette in pericolo Gabriel. Per il resto del match non corre moltissimi pericoli, ma può e deve fare di più.

Barak 6 - Tanti chilometri percorsi, nella prima frazione sgancia anche una bella conclusione dal limite. Da evidenziare anche la gestione della fase d'attacco, misura bene i tempi di inserimento.

Tachtsidis 6.5 - Si vede poco, ma compie un lavoro preziosissimo. Fa schermo davanti alla difesa, gestisce bene ogni pallone. Da applausi l'azione del contropiede che chiude definitivamente il match.

Mancosu 5.5 - Nulla da dire dal punto di vista dell'impegno, ma spreca un paio di opportunità nel primo tempo: fare gol da attaccante non è il suo mestiere, ma avrebbe potuto chiudere prima la sfida.

Saponara 7 - Vive di fiammate, ma quando ha la palla tra i piedi è un pericolo costante. Sul contropiede gestisce tutto alla perfezione: controllo, rientro e conclusione imparabile.

Falco 7 - Detta i tempi, alza i ritmi a proprio piacimento e inventa: l'ago della bilancia in una sfida complessa, tra le linee diventa imprendibile per i centrocampisti delle Rondinelle. (dal 58' Majer 6 - Buon ingresso in campo, fa buona densità tra le linee).

Lapadula 7.5 - Il primo squillo del match è il suo: girata di testa che esce di pochissimo. Poi gli bastano soltanto dieci minuti per tornare al gol e trovare la seconda doppietta in campionato che vale oro per i giallorossi. (dal 46' Shakhov 6 - Spreca una buona occasione, ma interpreta al meglio un ruolo non suo).

Fabio Liverani 6.5 - Gestisce bene i cambi e gli uomini in meno. Il suo Lecce gioca bene e lo fa con grande intensità. Deve soltanto migliorare nella gestione di tutta la partita.