Le pagelle del Lecce - Lucioni rovina la serata di Liverani. Male Shakhov e Rossettini

Juve-Lecce 4-0

(53’ Dybala, 62’ Ronaldo, 83’ Higuain, 85’ De Ligt)

Gabriel 6,5- E che gli si può dire? Fa il possibile, anche con bei riflessi. Poi capitola anche lui, quando inizia il tiro al bersaglio.

Rispoli 6 - Ha subito l’occasione per fare male alla Juve, sbaglia di poco. Dalle sue parti, nel complesso, non si soffre poi troppo

Donati 6 - Da ex terzino, non era facile immaginarlo così convincente. E invece è il migliore, per distacco, della retroguardia salentina.

Lucioni 4 - Dopo una buona mezz’ora, bastano pochi secondi per combinare una frittata. E di quelle grosse anche. Pasticcia col pallone, lo perde e poi stende Bentancur lanciato verso la porta. Rosso, lascia i suoi in 10 contro 11 nella peggior partita possibile.

Paz 5,5 - Nessun errore madornale, qualche difficoltà comprensibile.

Vera 5,5 - Parte all’arrembaggio, chiude in evidentemente affanno. Si farà, oggi era davvero tosta. (Dal 78’ Calderoni s.v.).

Shakhov 4,5 - Sciagurato il retropassaggio da cui nasce l’1-0 di Dybala. Così tanto da annullare una partita per altri aspetti giocata su buon livello.

Tachtsidis 5,5 - Prova a mettere un po’ di ordine, spende tanto fisico. A cospetto di tre campioni, cede il passo.

Petriccione 6 - Ruvido quel che serve, fa ammonire Bentancur. Un buon primo tempo, poi esce per riequilibrare la squadra. (Dal 46’ Rossettini 4,5 - Entra e nel giro di sei minuti stende Ronaldo. Non benissimo anche in altre occasioni. Impatto negativo).

Mancosu 5 - Ha un tiro, ma telefona a Szczesny. Punge poco, nel complesso. (Dal 72’ Barak s.v.).

Falco 6 - Con i suoi spostamenti e i suoi scatti, finché ne ha crea tanti problemi alla difesa avversaria. (Dal 63’ Babacar 5 - Entra a partita praticamente già finita, non la cambia).

Liverani 5,5 - Difficile, ingiusto, dargli un voto negativo. Il suo Lecce parte alla grande e si squaglia solo quando perde un uomo. Nel finale prende acqua da tutte le parti, ma contro la Juventus si può capire.