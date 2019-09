Le pagelle del Lecce - Mancosu glaciale, Babacar lotta e trascina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 6,5 - Non può nulla sul sinistro angolatissimo scagliato da Di Francesco. È attento in tutte le altre circostanze in cui viene chiamato in causa.

Rispoli 6 - Un po' bloccato, alla prima discesa dopo 65' va vicinissimo alla rete del 3-1. Contiene l'arrembante Igor nel finale con un po' di difficoltà.

Lucioni 7 - Si riscatta dopo le ultime prestazioni non proprio convincenti. Ci mette sempre un pezza, a tratti sembra insuperabile.

Rossettini 6,5 - Fa sentire la sua esperienza al centro della difesa. Sbroglia diverse situazioni complicate, sempre molto attento.

Calderoni 6,5 - Presente in fase di spinta, si toglie lo sfizio di segnare la prima rete in Serie A a 30 anni

Majer 6,5 - Il suo filtro in mezzo al campo è indispensabile, ma aiuta molto anche in fase di costruzione. (Dal 74' Imbula 6 - Entra con il risultato in cassaforte e chiude tutti gli spazi).

Petriccione 6 - Un inizio molto complicato, è spesso in ritardo nelle chiusure. Poi cresce alla distanza

Tabanelli 6,5 - Poco appariscente ma il suo lavoro in mezzo al campo è fondamentale. Sempre presente nei momenti decisivi.

Mancosu 7,5 - Freddissimo dal dischetto per due volte, la difesa di casa fa fatica a leggere i suoi movimenti tra le linee.

Falco 6 - Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Non riesce a trovare la posizione giusta e non è mai pericoloso dalle parti di Berisha. Nell'ultima mezzora prova a cambiare passo e guadagna qualche fallo prezioso. (Dall'84' La Mantia s.v.).

Babacar 6,5 - Nel primo tempo meriterebbe il gol: si procura il rigore (che vorrebbe battere) trasformato da Mancosu, poi d'astuzia beffa due difensori e Berisha, ma Vicari con un guizzo salva sulla linea. L'atteggiamento è quello giusto, può essere il leader dell'attacco del Lecce. (Dal 68' Shakhov 6 - Entra in una fase cruciale della sfida e contribuisce alla vittoria dei suoi con un prezioso lavoro in fase di non possesso).