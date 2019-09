Le pagelle del Lecce - Mancosu grande mossa, Majer e Falco: che classe

© foto di Stefano Di Bella

TORINO - LECCE 1-2

[35' Farias (L), 58' Belotti (T), 73' Mancosu (L)]

Gabriel 6 - Probabilmente, al 45', non ci crede neanche lui al fatto che non si sia ancora sporcato i guantoni. La ripresa, ovviamente, è tutt'un altro paio di maniche: lui però viene freddato solo su calcio di rigore.

Rispoli 6 - Si rivede il giocatore ammirato tra Parma e Palermo, quantomeno per la voglia di spingere con continuità lungo la fascia destra. Rischia un patatrac totale nel settimo minuto di recupero, con una trattenuta piuttosto sospetta ai danni di Belotti.

Lucioni 6 - Prova a vestire gli stessi panni che aveva a Benevento, quelli del leader della difesa. Già ammonito dopo 17 minuti, riesce comunque ad infondere tanta sicurezza ai compagni. Un suo tocco su tiro-cross di Verdi per poco non inganna Gabriel.

Rossettini 6 - Belotti gli scappa via e dopo 15' è già costretto all'ammonizione, rischiando anche qualcosa in più. Riesce comunque, anche grazie alla sua lunga esperienza nella categoria, a mantenersi calmo e non fa troppo sentire il peso del giallo sulle spalle.

Calderoni 6,5 - Spinge quando deve, ma bada più che altro a non lasciar scoperto il fianco a un cliente come De Silvestri. Da una delle sue rare sortite, e dal potente tiro da fuori, nasce l'azione dell'1-2 di Mancosu. Ci riprova poco dopo, senza successo.

Tabanelli 5,5 - Prima apparizione per lui in questo torneo, bagnata in maniera non proprio indimenticabile con l'affossamento ai danni di Zaza che costa il rigore dell'1-1. Per sua fortuna, ininfluente.

Tachtsidis 6 - Il greco deve dare equilibrio alla mediana leccese, e ci riesce abbastanza spesso. Si affaccia anche un paio di volte alla conclusione dalla distanza, con esito decisamente rivedibile.

Majer 7 - Tra i tre centrocampisti centrali, è quello con maggior tecnica: i compagni lo sanno e gli affidano spesso il pallone. Avvia il vantaggio di Farias con un gesto squisito. Che classe che ha mostrato, stasera. (dall'81' Shakhov s.v.)

Falco 6,5 - Continua sulla scia delle buone prestazioni mostrate di recente, e anche oggi è tra i più positivi del reparto offensivo, ed in generale della sua squadra. Più si va avanti sul cronometro, più mostra sicurezza in certe giocate.

Lapadula 5,5 - Prova a suonare lui la carica per primo, essendo tra i più esperti tra i pugliesi. Alla lunga però Djidji e Izzo gli prendono facilmente le misure. Fuori poco prima di metà ripresa. (dal 63' Babacar 6 - Prova subito a timbrare il cartellino, girando bene un pallone che arriva da sinistra ma trovando un superlativo Sirigu a dirgli di no. Ha fame, ma non trova la rete).

Farias 7 - Si muove su tutto il fronte offensivo, partendo da sinistra ma finendo spesso a svariare sulla destra. Come in occasione del gol del vantaggio. Finisce presto le pile, e deve uscire. (dal 63' Mancosu 7 - Mossa azzeccata quella di Liverani. Il tecnico lo butta dentro e lui ci mette appena dieci minuti a ringraziare, insaccando il gol che vale i primi tre punti per i suoi).