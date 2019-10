Le pagelle del Lecce - Mancosu infallibile, Gabriel super in due occasioni

Risultato finale: Lecce 1, Juventus 1.

Gabriel 7 - Una parata da urlo nel primo tempo e l'intuizione della direzione sul rigore di Dybala (perfetto, imparabile). Il brasiliano si conferma uno dei punti di forza della squadra, con diverse uscite, sia alte che basse, nella ripresa.

Meccariello 6 - Alex Sandro ha un passo diverso e quando si allarga, riesce a metterlo in difficoltà. Dal 71' Rispoli sv.

Rossettini 6,5 - Imbattibile sui palloni alti, disinnesca Higuain costringendolo ad agire lontano dall'area piccola, l'abituale terreno di caccia del Pipita.

Lucioni 6 - Un paio di letture sbagliate (una in particolare su Higuain rischiosissima) e altrettanti salvataggi importanti: nel complesso per il capitano una prova discreta.

Calderoni 6,5 - Copre bene sulla sua corsia, costringendo Sarri al cambio Danilo-Cuadrado: ma col colombiano i risultato sono gli stessi.

Majer 6,5 - Si fa subito vedere con un tiro violentissimo che Szczesny non si arrischia a bloccare. Dal 58' Tabanelli 6 - Aggiunge corsa ad un centrocampo che aveva già tutte le caratteristiche giuste.

Tachtsidis 6 - Agisce da schermo davanti alla difesa e prova a limitare Pjanic, facendolo palleggiare lontano dall'area salentina. Un compito che gli riesce in parte.

Petriccione 5,5 - Causa il rigore (non nettissimo) e in generale non brilla per lucidità, con diverse scelte sbagliate in fase di possesso palla.

Mancosu 7 - Freddissimo dal dischetto, anche nel primo tempo è tra i più positivi per i salentini. Ultimi venti minuti in campo per onor di firma, quasi non in grado di correre.

Farias 5,5 - Non c'è spazio nell'area bianconera e il feeling con Babacar non è dei migliori: Liverani lo lascia negli spogliatoi alla ripresa delle ostilità. Dal 46' Lapadula 6 - Fa salire la squadra negli ultimi minuti e lotta come un leone su tutti i palloni, esattamente quello che ci si aspetta da un attaccante con le sue caratteristiche.

Babacar 6 - Gara difficile per tutti gli attaccanti del Lecce, ma riesce comunque a dare un punto di riferimento alla squadra di Liverani, lavorando diversi palloni sporchi.