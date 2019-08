Le pagelle del Leicester - Ndidi sbaglia e si fa perdonare, esordio di Praet

Chelsea-Leicester 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Schmeichel 6,5 - Salva la prima volta su Mount, che lo batte pochi minuti più tardi con un tiro da appena fuori l’area: non ha eccessive colpe.

Ricardo 6,5 - Spinge costantemente a destra. Contiene senza problemi Pulisic.

Evans 6- Gara senza sbavature. Non elegantissimo, ma efficace

Soyuncu 6,5 - Inizialmente molto in difficoltà, soprattutto per la fisicità di Giroud. Poi migliora come tanti suoi compagni.

Fuchs 6,5 - Si perde Pedro dopo neanche un minuto: per sua fortuna la palla non entra. Si rifà sempre nel primo tempo, quando in scivolata salva un gol già fatto di Kantè da due passi.

Nididi 6 - Ha sulle spalle il gol del vantaggio di Mount. Un errore che avrebbe pesato tanto sul suo giudizio, se non avesse segnato nella ripresa la rete del pareggio: stacco potente di testa e palla sotto l'incrocio.

Perez 5 - Innocuo per un’ora, non si rende protagonista neanche quando l’inerzia della partita è dalla parte dei suoi (dall’80 Albrighton s.v.)

Tielemans 6,5 - Tecnicamente sempre molto pulito. Si limita alla giocata semplici ma fa le scelte giuste. Nel finale si fa vedere con un destro di prima intenzione, respinto da Kepa.

Chowdhury 6 - Nel primo tempo è uno dei meno peggio. Fa il suo, senza strafare (dal 72' Praet 5,5 - Tocca pochi palloni al suo esordio.)

Maddison 7 - Sulla reazione del Leicester, soprattutto nella ripresa, c’è il suo volto. Tutte le azioni passano da lui, anche se spesso perde il tempo per servire Vardy. Perfetto il calcio d’angolo vincente per il gol di Ndidi, poi sbaglia un'occasione clamorosa davanti a Kepa dopo aver saltato 2-3 avversari.

Vardy 6 - Nel primo tempo sicuramente non viene aiutato dall’atteggiamento corale della squadra. Rischia di rubare palla a Kepa andando in pressing alto, ma alla fine se la cava. Nella ripresa sfiora la rete del possibile 1-2 con un diagonale sinistro.