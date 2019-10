Le pagelle del Liechtenstein - Un Buchel si salva, l'altro no. Salanovic top

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buchel 5,5 - L'Italia attacca per tutta la partita, il portiere evita il tracollo già nel primo tempo. Il passivo è di quattro reti, ma sarebbe potuto essere ben più ampio. E' tra i migliori.

Rechsteiner 4,5 - Sempre fuori tempo, in ritardo nelle chiusure. Soffre le discese costanti di Biraghi. In affanno.

Kaufmann 5 - A volte troppo raffazonatore, invece di dar sicurezza va in panico e, anche quando arriva a chiudere, non è mai pulito.

Hofer 5,5 - Meglio del compagno di reparto. Un paio di ottimi interventi a copertura dell'area di rigore, ma ovviamente non può essere sufficiente.

Goppel 5 - In difficoltà su Bernardeschi, nella seconda parte di primo tempo pare riuscire a prendere le misure a Grifo. Ma nella ripresa cala anche lui.

Buchel M. 4,5 - Serviva qualcuno a cui appoggiarsi lì, uno rapido nella testa per non soffrire. Stasera non è l'uomo giusto: soffre la forte pressione, perde tanti palloni e mette spesso in difficoltà i suoi.

Yildiz 6 - Da apprezzare lo spirito di sacrificio, per ben due volte è provvidenziale a pochi passi dalla linea. Uno dei pochi a salvarsi.

Polverino 5 - Partecipa alla difesa, ben organizzata nel primo tempo. Ma nessuno spunto in avanti, non porta su il pallone, non aiuta come ci si aspetta dal leader.

Hasler 5 - Avulso dal gioco, si vede poco o nulla se non nei soliti ripiegamenti difensivi.

Salanovic 6 - L'unico davvero convincente. Intraprendente, propositivo, già all'inizio sfiora il gol e più tardi un altro paio di volte. Regge da solo il peso dell'attacco.

Gubser 5 - Evanescente, è il solo a restare in avanti e per questo è sempre isolato. Fuori dalle manovre.