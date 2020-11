Le pagelle del Lille - Yazici super, Renato Sanches insegna calcio

Risultato finale: Milan-Lille 0-3. Marcatori: 22' pt (rig.), 55' e 58' Yazici

Maignan 6 - Non sempre bello da vedere, ma sicuramente efficace. Il Milan calcia poco in porta e quando lo fa l'estremo difensore del Lille non sembra irreprensibile; nonostante questo chiude la sua partita senza mai raccogliere il pallone nel sacco.

Celik 6.5 - Grinta e temperamento non gli mancano, ma forse è un po' troppo remissivo in fase offensiva preoccupandosi soprattutto di difendere rimanendo troppo basso.

Fonte 7 - Ha il compito di fronteggiare Ibrahimovic, il peggiore che gli possa capitare in questo momento. Lui ci mette impegno e mestiere e il risultato lo premia tanto che lo svedese si rende pericoloso solo su punizione.

Botman 7 - Al pari del compagno di reparto erige un muro difensivo che il Milan, seppur in una delle serate peggiori, non riesce a scardinare. Il Lille non rischia quasi mai dietro e il merito è anche suo.

Bradaric 6.5 - Si piazza sulla fascia sinistra e comincia a fare avanti e indietro senza sosta. Una partita tutta di corsa la sua con un paio di buone sortite offensive che creano la superiorità numerica dalla sua parte.

Renato Sanches 7.5 - Imposta, lotte, corre, difende e regala giocate sontuose: una partita a tutto tondo la sua, il portoghese sembra essere tornato, almeno per una sera, quello che stregò il mondo quando era appena maggiorenne. Dal 80' Soumarè s.v.

Xeka 7 - Grinta e tecnica in mezzo al campo, dalle sue parti non passa nessuno. Lotta su ogni pallone, a volte anche in maniera troppo aggressiva, tanto da riceve il giallo poco dopo la metà del primo tempo; il provvedimento lo frena un po' tanto che lascia il campo a metà ripresa. Dal 65' Andrè 6 - Entra per evitare al compagno il secondo giallo, si piazza in mediana per mettere ordine e rallentare il ritmo del gioco amministrando il pallone.

Yazici 8.5 - Gli riesce tutto, il turco è in serata di grazia. Si conquista il rigore che trasforma, poi con il sinistro disegna due parobole sulle quali Donnarumma non riesce a rispondere in maniera adeguata. Una prestazione maiuscola la sua. Dal 80' Yilmaz s.v.

Ikoné 7 - Il terzetto dietro la punta è nella sua serata di grazie e lui non fa eccezione: la sua velocità è una spina costante nel fianco della difesa milanista che non riesce quasi mai a prenderlo. Dal 65' Lihadji 6 - entra quando la partita è praticamente già finita, ma si mette in mostra con un paio di giocate che strappano applausi.

Bamba 7 - La sua velocità mette in difficoltà l'intera retroguardia milanista, chiunque si palesi sulla sua strada viene saltato sistematicamente. Condisce la sua prestazione con l'assist per Yazici per il terzo gol che chiude la partita. Dal 85' Mandava s.v.

David 6.5 - In una serata in cui tutto il reparto offensivo brilla, lui è quello che lo fa in maniera minore: si muove molto per creare spazi, si fa spesso vedere per concedere l'appoggio e portare i difensori avversari fuori zona. Un lavoro oscuro per il quale i propri compagni lo devono ringraziare