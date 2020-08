Le pagelle del Lione - Rudi Garcia incarta Guardiola. Dembélé, 15' per cambiare la storia

MANCHESTER CITY-LIONE 1-3 - 24' Cornet, 69' De Bruyne, 79' e 87' Dembélé

Lopes 7 - Reattivo su Gundogan e De Bruyne nel primo tempo, tiene in piedi il Lione quando i citizens assediano l'area dell'OL.

Denayer 6 - Un'ottima prestazione macchiata in occasione del pari quando Sterling lo lascia sul posto e serve l'assist vincente.

Marcelo 7 - Le conclusioni rimbalzano sempre sul suo corpo. Non è bello a vedersi ma dannatamente efficace.

Marçal 7.5 - È ovunque. Ispira la rete dello 0-1, prova due volte la conclusione, va a chiudere sulle conclusioni degli avversari. Uno e trino.

Dubois 6.5 - Cancelo è un brutto cliente ma tenuto discretamente a bada. E, anzi, riesce a contrattaccare creando grattacapi al City. (Dal 74' Tete 6 - Contribuisce al successo se pur con poco tempo a disposizione).

Caqueret 7 - Grande intelligenza tattica, sa dove può andare a finire la palla. Una di esse è arpionata e lavorata sapientemente, fino al gol dell'1-2.

Bruno Guimaraes 5.5 - È l'anello debole del centrocampo, soffre la qualità degli avversari e viene sostituito. (dal 71' Mendes 6 - Entra sull'1-1 e dà una preziosa mano).

Aouar 7 - Futuro gioiello in vetrina del Lione. Per il momento se lo gode Garcia e anche Aulas. Gioca di prima ed è manna per una squadra che punta sulle ripartenze. Ispira il secondo e terzo gol.

Cornet 7 - A tutta fascia, semina i difensori avversari e segna lo 0-1. Prima dell'intervallo toglie un gol fatto a Sterling.

Depay 6 - In velocità tiene in apprensione il trio del City ma non riesce ad affondare. (dal 75' Dembélé 8 - Quando si dice: avere il quarto d'ora di celebrità. Entra a 15' dalla fine e cambia la storia della partita, segnando due gol sfruttando le sue doti in velocità e finalizzazione. Cos'altro?).

Toko Ekambi 7 - Sfrutta al meglio le sue qualità atletiche e sa difendere il pallone. Assistman in occasione della rete che sblocca la partita. (dall'86' Reine-Adelaide sv).

Allenatore Rudi Garcia 9 - Azzecca tutto grazie anche agli errori di Guardiola. Tiene la squadra bassa per poi colpire non appena capita l'occasione. Il buon vecchio e bistrattato calcio di difesa e ripartenza in velocità. Quando la squadra soffre, azzecca i cambi in mezzo al campo e davanti con Mendes e soprattutto Dembélé. Lione in semifinale, 10 anni dopo. Grazie a lui.