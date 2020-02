vedi letture

Le pagelle del Lione - Tousart la decide, personalità Aouar, Marçal svetta in difesa

Risultato finale: Lione-Juventus 1-0

Lopes 6 - Non viene sollecitato molto dall’attacco bianconero, gara tutto sommato attenta senza sussulti.

Denayer 6,5 - Ronaldo non è un cliente per niente facile, ma riesce a contenerlo con le sbavature che un giocatore come il portoghese comporta.

Marcelo 6,5 - Si fa sempre trovare pronto al centro dell’area sui traversoni che arrivano dal fondo.

Marçal 7 - Un gigante nonostante l’altezza. Non fa mai passare l’avversario di turno, stringendo bene e scegliendo in maniera precisa il tempo dell’anticipo.

Dubois 6,5 - Un solo rischio nel finale di primo tempo quando si fa sorprendere da Ronaldo. Per il resto una presenza costante nella metà campo della Juventus liberandosi spesso al cross (Dal 78’ Tete sv).

Tousart 7 - Da uno dei suoi tanti inserimenti verso l’area di rigore nasce la rete del vantaggio del Lione con un tocco sporco.

Bruno Guimaraes 6,5 - Nasce come giocatore di equilibrio ma questa sera orchestra l’azione in mezzo al campo giocando sempre corto al compagno più vicino. Rischia tantissimo su Dybala nel finale.

Aouar 7 - La sua personalità sta tutta nel tunnel che fa a Dybala nel primo tempo. Motore della squadra di Garcia con i suoi inserimenti e la sua qualità, a tratti incontenibile. Suo l’assist per il vantaggio di Tousart

Cornet 6,5 - Dalla sua fascia nascono i pericoli più importanti per la retroguardia bianconera. Cerca sempre la giocata mandando in difficoltà Cuadrado e Danilo (Dall’83’ Andersen sv).

Ekambi 7 - Scalfisce la traversa con un delicato tocco di testa nel primo tempo. E’ sempre pericoloso quando si libera al tiro e fa un grande lavoro per la squadra (Dal 66’ Terrier 6 - Entra bene in campo, cerca di rompere l’azione della Juventus e di far ripartire la squadra).

Dembélé 6 - Tiene impegnata la retroguardia della Juventus con il suo fisico. Gioca molto per i compagni, gli manca solo il gol.