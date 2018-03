Le pagelle del Liverpool - Flop Lovren Salah nota a margine. Luce Mané

Risultato finale: Manchester United-Liverpool 2-1

Karius 6 - Rashford lo battezza due volte senza che possa opporre resistenza. Inoperoso per grande parte della gara, è fenomenale quando spezza la ripartenza avversaria travestendosi da libero al tramonto di match.

Alexander-Arnold 5 - La sterzata di Rashford che lo lascia di sasso al 14' è il secondo errore in ordine cronologico e di rilevanza dopo quello di Lovren che firma la condanna anticipata del Liverpool. Arranca e non poco di fronte all'esuberanza della catena sinistra dello United.

Lovren 4 - Altra prestazione inadeguata del croato, sovrastato su tutta la linea nel duello personale con Lukaku. In bambola completa per larga parte dell'incontro, va a spasso anche al 38' quando Mata manca il tris.

Van Dijk 6 - Una manciata di secondi prima del raddoppio di Rashford manda sciaguratamente fuori di testa a un metro dal traguardo, chiudendo gli occhi prima di colpire. Ha il merito di rendersi pericoloso anche nella ripresa nel box avversario, e in più di anticipare sistematicamente Lukaku togliendo qualsiasi rifornimento agli avversari per larga parte della ripresa.

Robertson 5.5 - Il film si svolge soprattuto sull'altro lato del campo, il che lo preserva da errori e colpe vari in sede di bilancio finale. Un demerito però lo ha: si propone in avanti col contagocce. Dall'84' Solanke sv .

Oxlade-Chamberlain 5.5 - Tenta qualche guizzo a centrocampo puntando sulle sue doti da slalomista, ma non riesce mai a spezzare il secondo raddoppio. Prova anche a imbucare con epilogo identico a quello sopra. Dal 62' Lallana 5.5 Dovrebbe accrescere il tasso qualitativo, ma preferisce nascondersi e non prendersi responsabilità nel prolungato assedio sterile dei suoi.

Milner 5.5 - Si danna l'anima, come sempre, alla ricerca dello spazio utile per far male all'arcigna difesa di Mourinho. L'eccessivo agonismo gli fa perdere la lucidità necessaria.

Emre Can 5 - Non può assolvere ai compiti di regia di una squadra che ha il pallino del gioco tra i piedi per il 70 per cento del tempo di gioco. Dategli un palline da aggredire, non da lavorare.

Salah 4.5 - Forse la peggior prestazione stagionale dell'egiziano, imbrigliato dal raddoppio sistematico ordinato da Mourinho che lo relega a nota a margine della gara. Mancano i suoi guizzi, a zero anche la casella dei gol per il capocannoniere del torneo (lo United rimane l'unica squadra delle top 6 a cui non ha segnato).

Firmino 6 - E' il più lucido, quello che capisce che è inutile intasare l'area per andare ad aggiungere densità a quella già creata da Matic e compagni. Esce spesso di prigione cercando le imbeccate per compagni che non ne capiscono le intenzioni perché non sulla stessa lunghezza d'onda.

Mané 6 - La Lamborghini bianca va più lenta nel traffico di Old Trafford, ma quando trova strada da correre innesta il turbo e saluta la concorrenza. Come nella circostanza in cui lascia sul posto McTominay e provoca l'autogol di Bailly che riaccende l'illusoria speranza del pari.