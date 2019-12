Le pagelle del Liverpool - Salah e Keita trascinano i Reds al 1° posto

Salisburgo-Liverpool 0-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson 7 - Nonostante il Salisburgo tiri tante volte (11), mantiene la propria porta inviolata. Nel primo tempo - sullo 0-0 - fa due grandi parate nella stessa azione su Hwang e Minamino.

Alexander-Arnold 6 - Un paio di volte viene superato da Ulmer, per il resto ordinaria amministrazione. Va vicino al gol su punizione.

Lovren 6,5 -Gli attaccanti del Salisburgo arrivano da tutte le parti, ma se la cava sempre. Delizioso il lancio in apertura per mettere Salah davanti il portiere avversario. Esce per infortunio (dal 53' Gomez 6 - Partita senza sbavature.)

Van Dijk 6,5 - Dopo due secondi vince un duello individuale con Haaland, che gli sbatte sul corpo e cade. Mette subito in chiaro le cose, con lui non passa nessuno. Sarà così fino al 92'.

Robertson 6 - Dà il via all'azione del vantaggio con il passaggio a liberare Mané. Nel secondo tempo trova le contromisure anche in fase difensiva.

Wijnaldum 6 - Tanto lavoro sporco per lui oggi. Gara di sacrificio.

Henderson 7 - Geniale e perfetto l'assist a Salah per il definitivo 0-2. Corre fino al 90' per servire Mané tutto solo in area.

Keita 7,5 - Manda in porta Salah (che poi sbaglierà) con una grande giocata al limite dell'area. A ridosso dell'intervallo ha l'occasione per segnare il momentaneo 0-1 ma Stankovic gli nega la gioia della rete. Non potrà nulla invece qualche minuto più tardi, quando al 57' di testa firma il classico gol dell'ex che spiana la strada ai Reds (dall'87' Origi s.v.)

Salah 6,5 - Ha il merito di siglare lo 0-2 definitivo scappando in velocità a Onguéné e saltando il portiere in uscita, ma è molto più impreciso rispetto al solito. Ha segnato sì un gol, ma ne avrebbe potuti fare almeno altri tre.

Firmino 6 - Primo tempo in ombra, nella ripresa fa il suo solito gioco da raccordo tra centrocampo e attacco (dal 75' Milner 6 - Con esperienza gestisce la palla e il ritmo di una partita ormai vinta.)

Mané 6,5 - È sua la giocata a spaccare la difesa del Salisburgo in occasione del vantaggio Reds: salta due uomini a sinistra e poi, con un cross morbido, trova Keita di testa tutto solo in area.