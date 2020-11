Le pagelle del Liverpool - Salah, Mané e Origi assenti ingiustificati. Male la difesa

LIVERPOOL - ATALANTA 0-2

Alisson 5,5 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, ma paga a caro prezzo la mezza indecisione su Ilicic. Non è serata per tutta la difesa e si vede da come scuote la testa dopo il secondo gol subito.

Williams N. 5,5 - Non è al top, si vede dai primi tagli di Gosens che sfrutta l’assenza di Alexander-Arnold. Troppe leggerezze costano carissimo a tutta la linea difensiva.

Williams R. 5 -Sporca un paio di traiettorie pericolose di Ilicic nella prima metà di gioco, ma nella ripresa non scende in campo. Lascia troppo spazio a Gosens sul gol del 2-0.

Job Matip 5 - Tolta la gran chiusura su Ilicic, la sua prestazione è macchiata da entrambi i gol atalantini. Due sbavature pesanti che incidono sul risultato finale. (Dall’85’ Minamino s.v.).

Tsimikas 5 - L’impegno non manca durante tutto il match, a tratti riesce a limitare Ilicic grazie anche a qualche giocata sbagliata dello sloveno, ma sul gol del numero 72 sbaglia come tutta la difesa. (Dal 61’ Robertson 5,5 - La mancanza di spazi non giovano allo scozzese, il numero 26 non dà il cambio di passo sperato da Klopp).

Jones 6 - Uno dei più propositivi del reparto, ci mette tanta buona volontà: pressa tutti, ma spesso viene lasciato solo dai compagni.

Wijnaldum 5,5 - Nel primo tempo recupera un bel po’ di palloni in mezzo al campo, ma manca troppo negli inserimenti. Fa il play basso e i Reds perdono tutta la loro pericolosità. (Dal 61’ Fabinho 5,5 - Klopp lo butta nella mischia, ma si vede che ancora fa fatica. De Roon e Freuler lo limitano senza problemi).

Milner 5 - Manca un regista e si vede, prova a prendere in mano la situazione nel momento peggiore dei suoi. Il risultato però non cambia.

Salah 5,5 - Un tiro pericoloso che termina alto, nulla di più. Non ci sono spazi come nel match d’andata al Gewiss Stadium, non riesce quasi mai a sfondare. (Dal 61’ Firmino 6 -).

Origi 5 - Romero lo tampona dopo pochi secondi e gli fa capire che aria tira da quelle parti. Si fa anticipare in ogni azione, manca la forma fisica e si vede sin dai primi minuti. (Dal 61’ Diogo Jota 5,5 - Assente rispetto alla sfida di Bergamo, non gli capita mezza occasione sui piedi. I compagni, inoltre, lo servono poco e male).

Mané 5 - Assente ingiustificato. Questa volta Hateboer lo tiene in ogni azione e non lo lascia mai da solo. Il numero 10 soffre e si vede anche nel risultato. Prova a cambiare lato, ma il risultato non cambia.