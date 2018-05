Le pagelle del Liverpool - Salah oscurato, Mané unica nota lieta

Risultato finale: Chelsea-Liverpool 1-0

Karius 6 - La palla pizzicata di testa in rete da Giroud non gli lascia diritto di replica. Mette, invece, il corpo sul tiro-cross di Hazard che assume una traiettoria beffarda che quasi lo punisce per la seconda volta.

Clyne 5 - Il riposo precauzionale di Henderson genera un domino che a sorpresa lo trasforma titolare in una gara delicatissima. Sfida alla quale si presenta impreparato, forse per l'abitudine smarrita a certe tensioni Dal 58' Henderson 6 Con il titolare del ruolo davanti alla difesa, il Liverpool alza il suo baricentro, riuscendo anche a mettere maggiormente sotto pressione Rudiger e compagni. Senza tuttavia ricavare niente di utile ai fini del risultato.

Lovren 5 - Fatale la marcatura persa nell'occasione del gol di Giroud. Gira che ti rigira, l'anello debole della retroguardia di Klopp è il croato, che non manca di farlo notare ad ogni appuntamento importante.

Van Dijk 6 - Vince molti dei duelli ad alta quota che ingaggia per il campo con Giroud, sul quale però non riesce a trovare le contromisure al 33' per rimediare all'errore del compagno.

Robertson 5 - Vede solo la targa di Moses, impossibile da marcare senza avere il senso della posizione. Dal 75' Solanke 6 Riesce a svettare sulla concorrenza per due volte di fila in area, senza però trovare lo specchio.

Alexander-Arnold 5.5 - Da mezzala reinventata fa mancare il peso specifico in mezzo. Quando viene restituito alla sua posizione naturale non è che vada meglio, anzi...

Wijnaldum 5 - Nel ruolo di play davanti alla difesa non adempie ai compiti assegnatigli da Klopp. La palla, quando ne entra in possesso, non viaggia mai veloce. Facile da prevedere per uno con le sue caratteristiche.

Milner 5.5 - Ci prova fino a quando ne ha, anche dovendo convivere con un problemino fisico che lo limita. Cambia due ruoli, senza mai riuscire a risultare determinante. Dal 90' Moreno sv

Salah 5 - Annullato da Rudiger e fischiato dal suo ex pubblico quando si butta per elemosinare un fallo. Sì, perché in una della serata più grigie della sua stagione il capocannoniere della Premier deve ricorrere anche ai mezzucci per provare a incidere.

Firmino 5.5 - Solito grande lavoro vicino e lontano dalla palla. Cerca il dialogo con i due/terzi del trio ma senza mai avere risposte confortanti. Alla lunga finisce per smarrirsi anche lui.

Mané 6.5 - L'unica nota positiva di una giornata da dimenticare: il senegalese, che paradossalmente dovrebbe essere quello a soffrire di più di fronte al traffico londinese dell'ora di punta, è l'unico a trovare spazio tra le linee per poi rendersi insidioso dalle parti di Courtois. Che gli dice di no per ben tre volte.