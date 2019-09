Le pagelle del Liverpool - Van Dijk, macchia finale. Terzini frenati

© foto di www.imagephotoagency.it

Adrian 6 - Un vero e proprio miracolo su Mertens in apertura di secondo tempo. Intuisce e tocca anche il rigore di Mertens, ma gli si piegano le mani. Esente da colpe sul raddoppio di Llorente.

Alexander-Arnold 5,5 - Il Napoli gioca perlopiù sul suo versante e il terzino del Liverpool va in difficoltà soprattutto quando spinge Mario Rui. Poco incisivo in fase offensiva.

Van Dijk 5 - Dopo una partita solida, come al solito, ma non sicuramente delle migliori, mette la parola fine alla serata: tiene troppo palla sulla pressione di Mertens e Callejon, litiga col pallone e manda in porta Llorente.

Matip 6 - Sempre concentrato nello scivolamento esterno, scala sempre bene quando gli avanti azzurri si allargano. Sufficiente la sua prova.

Robertson 5 - Non si vede quasi mai in fase offensiva, ma soprattutto la sua gara è macchiata dal fallo da rigore commesso su Callejon, che manda poi il Napoli in vantaggio.

Milner 6 - Combatte a centrocampo, ci mette grinta e cuore come sempre. A volte entra anche duro, ma non permette quasi mai al suo avversario diretto di girarsi. Nel primo tempo è anche più propositivo con tiri da fuori. Dal 66' Wijnaldum 5,5 - Non incide più di tanto, ma si impegna al centro.

Henderson 6 - L'intelligenza tattica la si nota ad ogni giocata e per ogni ripiegamento c'è un disimpegno altrettanto buono. Non eccelle, ma il suo lo fa sempre. Dall'87' Shaqiri s.v.

Fabinho 5 - Si vede poco o nulla, non riesce ad incidere. Troppo macchinoso, verticalizza praticamente zero. Di fatto, al contrario rispetto al solito.

Salah 5,5 - Un paio di folate e poco altro. I compagni lo cercano spesso e volentieri, ma l'egiziano, a parte due dribbling giusti su Koulibaly e un tiro ben parato da Meret, non si rende un granché pericoloso.

Firmino 5 - Viene spesso incontro al pallone per partecipare alla manovra, ma stasera non trova le misure: né nella posizione né nei passaggi per i compagni.

Mané 5,5 - Tra i più intraprendenti dei primi 45 minuti, ci prova con un paio di conclusioni dalla distanza. Nella ripresa però si spegne.