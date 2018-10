Le pagelle del Liverpool - Wijnaldum e Mané assenti, Salah annullato

Napoli-Liverpool 1-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Alisson 6 - Nessuna grande parata, ma la massima sicurezza tra i pali. E anche una buona dose di fortuna sulla traversa di Mertens, e quella non guasta mai.

Alexander-Arnold 5,5 - Dietro soffre la nuova composizione tattica del Napoli con la coppia Fabian-Mario Rui, in avanti la sua spinta non si fa mai sentire.

Gomez 6,5 - Salva i suoi sul destro a botta sicura di Callejon, ribattuto a pochi passi dalla linea. Qualche piccolissima sbavatura, ma sicuramente sono più importanti le sue chiusure provvidenziali.

Van Dijk 6 - Il Napoli attacca tutta la gara e l'ex Southampton tiene botta quasi per tutta la partita, mantenendo la posizione e sfruttando i suoi centimetri.

Robertson 5 - Abbastanza solido in fase difensiva, ma il gol al 90' nasce dalla sua fascia. In fase offensiva non si vede mai.

Milner 6 - E' il più aggressivo in mediana, quello che combatte su ogni pallone. Con la fascia o senza fascia di capitano, è lui il cuore del Liverpool.

Wijnaldum 5 - Non entra mai in partita, neanche per un secondo. Il Wijnaldum della situazione, stasera, sembra Allan.

Keita 6 - Tiene bene la posizione e non rischia, ma rimane in campo per meno di venti minuti prima del suo infortunio. Dal 19' Henderson 5,5 - L'uomo dell'ordine, che stasera non riesce a darne più di tanto. Anche lui in difficoltà contro il centrocampo di Ancelotti.

Salah 5 - La fotografia della sua partita arriva nei minuti finali, quando subisce l'ennesimo recupero palla di Koulibaly, guarda l'arbitro e allarga le braccia. Non lo supera mai. L'ex Roma viene completamente annullato dal centrale avversario.

Firmino 5,5 - Viene spesso incontro a prendere il pallone, è intelligente nel fare questo tipo di lavoro anche per far salire la squadra, ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Mané 5 - A fine partita qualcuno si chiede che fine abbia fatto il numero 10 del Liverpool. E' ingabbiato e praticamente non tocca palla. Al massimo ci si ricorda della sua presenza per qualche ripiegamento in difesa, poca roba per uno della sua classe. Dall'88' Sturridge s.v.