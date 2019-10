Le pagelle del Livorno - Tutti molto positivi, Bogdan unica eccezione

Livorno-Pisa 1-0

Zima 6,5 - Primo tempo da spettatore, poi a inizio ripresa risponde presente sul tiro da due passi di Masucci.

Boben 6,5 - Poco elegante ma efficace. Non va mai in difficoltà, neanche nel marcare Moscardelli nel finale.

Gonnelli 6,5 - Ordinato e preciso, bene in ogni lettura.

Bogdan 4,5 - Era già ammonito e rimedia il secondo giallo per un fallo, inutile e ingenuo, a trequarti campo. Costringe i suoi compagni a giocare in inferiorità numerica, che per sua fortuna dura poco per l'espulsione di Birindelli.

Del Prato 6,5 - Fa tanto (e bene) in fase difensiva, è meno incisivo davanti.

Luci 6,5 - Non era al meglio ma stringe i denti, la sua leadership in mezzo al campo è troppo utile per il Livorno.

Agazzi 6 - Corsa, pressing e raddoppi. Fa da schermo alla difesa.

Porcino 7 - Propizia l'inizia autogol di Benedetti con un cross tagliato e teso. Scatta fino al 95', bravo anche in fase difensiva.

Marras 6 - Non dà punti di riferimento e aiuta la squadra a chiudersi (dal 54' Rocca 5,5 - Fa densità in mezzo al campo ma nel finale spreca la palla colossale del 2-0 calciando malamente.)

Braken 6 - Il suo inserimento di testa manda in confusione Benedetti che poi manda la palla nella propria porta. La traversa, qualche minuto più tardi, evita invece la sua autorete su un cross da sinistra (dal 57' Gasbarro 6 - Entra in un momento delicato, senza fare riscaldamento, ma si fa trovare pronto.)

Raicevic 6,5 - Preziosissimo per il Livorno. Non ha palle pulite per tirare o rendersi pericoloso, ma è generoso e aiuta tanto la squadra. Soprattutto dopo l'espulsione di Bogdan, tiene palla e fa respirare i suoi compagni (dall'82' Murilo s.v.)