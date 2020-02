vedi letture

Le pagelle del Ludogorets - Keseru desaparecido, segnali positivi dai subentrati

Risultato finale: Inter-Ludogorets 2-1

Iliev 6,5 - Nel complesso non sembra infondere grande sicurezza al reparto, anche se compie qualche buon intervento, come la doppia ribattuta su Lukaku nel primo tempo (vana la seconda). Indeciso sulla botta non irresistibile di Barella, non può nulla sul fuoco amico di Terziev, che vale il pari nerazzurro. Mezzo punto in più per il riflesso sul gigante belga nel secondo tempo.

Cicinho 5,5 - Di diritto nel novero dei più intraprendenti nella prima metà: Biraghi comprende presto che non sarà una passeggiata di salute e prova a limitarlo, ma è lui ad apparecchiare per il vantaggio di Cauly. From hero to zero poco prima dell'intervallo: perde malamente palla e da il là all'azione del raddoppio interista.

Grigore 5 - Per buona parte del primo tempo si coordina con fare guardingo con Terziev, limitando il più possibile le combinazioni tra Lukaku e Sanchez. Troppo passivo, però, sul bis dell'Inter: il gigante belga gli scivola alle spalle con estrema semplicità.

Terziev 5,5 - In occasione dell'uno a uno tiene in gioco Biraghi, che fulmina Iliev grazie alla sua sfortunata deviazione. Di certo la sorte non gli è amica, ma ci mette del suo. Limita i danni nella ripresa.

Nedyalkov 5,5 - Non soccombe alle scorribande di Moses, riuscendo al contrario ad inibire la pericolosità offensiva del nigeriano. Agevolato anche dalla serata non indimenticabile dell'ex Chelsea. In appoggio punge poco.

Dyakov 5,5 - È il collante tra difesa e attacco, nonché una delle fonti di gioco primarie del Ludogorets. A tratti palleggia con buona proprietà, smistando e dettando il ritmo. Più in ombra dopo l'intervallo.

Badji 5 - Sembra quasi frenetico nei disimpegni in transizione. Rischia il tilt quando l'Inter accenna ad alzare il pressing: ne è una prova l'apertura sbilenca per Cicinho, anticamera della seconda rete degli uomini di Conte.

Cauly 6,5 - Spaventa l'Inter con il gol del vantaggio, che si costruisce da solo, con una buona dose d'astuzia: qualche dubbio sulla sbracciata ai danni di Godin, ma il resto è da applausi. Destro secco che fulmina Padelli.

Marcelinho 5 - Spara a salve nel primo tempo: merito anche di Borja Valero, che si immola e respinge il suo destro dal limite. Si perde nel traffico nella seconda frazione, senza incidere. Lascia il campo nel finale a Biton. (Dall'83' Biton s.v.).

Wanderson 5,5 - Del terzetto a supporto della punta sembra quello più in palla. Dà noia in un paio di circostanze a D'Ambrosio, senza però concludere nulla. Rischia di pagare dazio su un disimpegno errato, ma per sua fortuna Sanchez non ne approfitta. (Dal 70' Tchibota 6 - Un po' di brio: va anche vicino al pareggio allo scadere).

Keseru 5 - Desaparecido in un primo tempo in cui sono le mezze punte del Ludogorets a fare il bello e il cattivo tempo. Lui si batte, ma fa il solletico ai tre centrali nerazzurri. (Dal 64' Swierczok 6 - Buon impatto: a pochi minuti dall'ingresso scalda i guanti a Padelli con una conclusione violenta).