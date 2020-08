Le pagelle del Man City - Si salva De Bruyne, difesa da brividi. Ma il peggiore è Guardiola

vedi letture

MANCHESTER CITY-LIONE 1-3 - 24' Cornet, 69' De Bruyne, 79' e 87' Dembélé

Ederson 5 - Esce a vuoto in occasione del primo gol, molle sul tiro di Aouar che porta alla rete di Dembélé.

Fernandinho 5.5 - Si fa cogliere di sorpresa nel contropiede che porta al gol di Cornet. (dal 56' Mahrez 6.5- Scuote la squadra, imbecca Sterling dando il la all'azione del pareggio).

Garcia 5.5 - Fra i meno colpevoli. Un azzardo di Garcia, ci mette anche una pezza in occasione del primo gol ma affonda con tutta la squadra.

Laporte 5 - Si fa infilare in contropiede, perde una palla sanguinosa che riporta in vantaggio il Lione. È la svolta, in negativo.

Walker 5 - Rischia l'autorete con un retropassaggio masochistico. Si fa infilare da Toko Ekambi in velocità in occasione della prima rete.

De Bruyne 6.5 - Migliore in campo contro il Real Madrid. Dopo il gol del vantaggio dei francesi si prende in spalla la squadra con suggerimenti e conclusioni. Trova in fine il gol del pari.

Rodri 5.5 - Detta i tempi, ci mette la gamba poi viene stritolato nel finale dalla mediana lionese. (DALL'84' David Silva sv),

Gundogan 5 - Dopo il vantaggio avversario ha la palla del pari e la spreca. Perde diversi palloni.

Joao Cancelo 5.5 - Garantisce spinta ma è poco efficace.

Sterling 5.5 - Alla sua cinquantesima in Champions League rovina tutto sbagliando il 2-2 a porta vuota. Peccato perché era si era mosso bene, propiziando l'illusorio 1-1.

Gabriel Jesus 5 - Neutralizzato dai difensori.

Allenatore Pep Guardiola 4 - Schiera una squadra stranamente prudente, cin un 3-5-2 a specchio. Garcia lo incarta, trova la quadra tornando al 4-3-3 ma non trova la soluzione ai contropiedi letali. Quattro anni al City, tre volte fuori ai quarti e una agli ottavi. In definitiva, un flop.