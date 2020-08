Le pagelle del Man United - Bruno Fernandes non basta, Wan-Bissaka e Lindelof horror

SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 2-1 - 8' Bruno Fernandes rig., 26' Suso, 78' De Jong

De Gea 6 - Impiegato a sorpresa in una competizione dove ha quasi sempre giocato Romero, prende il gol sul primo palo anche se la conclusione di Suso è davvero ravvicinata.

Wan-Bissaka 4 - Reguilon lo brucia in occasione del pari, poi sta a guardare De Jong segnare sotto il suo naso. (Dall'87' James sv).

Lindelof 4 - Lento, impacciato. E con maggiori responsabilità rispetto a Wan-Bissaka in occasione del 2-1, perché De Jong doveva essere suo.

Maguire 5.5 - Serata complicata, anche se tra i difensori è quello che non ha specifiche colpe sui gol.

Williams 5 - Terzino che si farà sicuramente, ma perde Suso in occasione del pari e lascia crossare Jesus Navas nel 2-1. (Dall'87' Fosu-Mensah sv).

Bruno Fernandes 7 - Rigore trasformato in modo impeccabile, verticalizza come pochi. Peccato che i compagni di squadra non finalizzino i suoi suggerimenti.

Fred 6 - Recupera palloni, garantisce equilibrio in un centrocampo di funamboli.

Pogba 6 - Palla al piede fa cose incredibili ma questa sera poco efficaci.

Greenwood 5.5 - Agile, veloce, ficcante. Ma decisamente poco freddo. (Dal 90' Ighalo sv).

Martial 5.5 - Parte bene con un "no look" per Rashford che si guadagna il rigore. Nella ripresa ha più volte l'occasione per chiudere la partita e non ci riesce.

Rashdord 5.5 - Si procura un rigore, poi si perde in qualche giochetto di troppo quando sarebbe servita più concretezza. (Dall'87' Mata sv).

Allenatore Ole Gunnar Solskjaer 5 - Quando il Siviglia gioca sulle fasce, i suoi non trovano le contromisure. E paga pesantemente con l'uscita di scena in semfiinale.