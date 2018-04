Le pagelle del Man. United - Herrera è Mr. Wembley, Sanchez MVP

Risultato finale: Manchester United-Tottenham 2-1

De Gea 6 - Alli lo colpisce praticamente a freddo non concedendogli nemmeno il diritto di replica. In seguito, viene giusto stuzzicato dal tiro da distanza siderale di Kane prima di essere svegliato dal suono del palo colpito da Dier con un tiro che non gli aveva lasciato scampo. Nelle ripresa, Eriksen gli mette paura colpendo la sua bottiglietta posizionata a pochi centimetri dal palo.

Valencia 5.5 - Permette ad Alli di tagliargli troppo facilmente la strada per imbucare il gol dell'1-0 dopo appena 11'. In generale ha l'idea poco felice di marcare a vista Son, anche se i risultati non lo penalizzano solo per caso. Dall'80' Darmian sv .

Jones 6.5 - Provvidenziale l'intervento in estirada con cui al 16' toglie ad Alli la possibilità di raddoppiare, facendo prendere ben altra piega al match. Prezioso anche nella difesa a oltranza degli ultimi minuti.

Smalling 6 - Scombussolato dai movimenti imprevedibili dei fantastici quattro degli Spurs in avvio, con l'invecchiare della gara si ristabilisce su livelli accettabili. Al tramonto di primo tempo la passa liscia quando una sua deviazione diventa quasi letale per De Gea.

Young 5.5 - Inspiegabilmente troppo avanzato sul rinvio di Davinson Sanchez che qualche secondo dopo viene convertito in gol, l'inglese non spinge praticamente mai. Anche perché preoccupato dalla presenza ingombrante di Eriksen.

Herrera 7 - Due flash in una prestazione colma di azioni utili: l'atteggiamento difensivo con cui ferma Son al 40' e, ovviamente, il blitz vincente che permette a Mourinho di non concludere la stagione a 'zeru tituli'. E' lui mister Wembley.

Matic 6 - Esegue le direttive di Mourinho alla perfezione, senza sbottonarsi troppo per evitare di prestare il fianco all'attacco alla profondità degli offensivi nemici. Finisce la gara stremato dai crampi, ma con il fosforo sempre a livelli altissimi.

Pogba 6.5 - Inizio eufemisticamente in salita per il francese, disorientato letteralmente dal movimento di Eriksen che anticipa la capitolazione dello United dopo poco più di 10 minuti. Dopo aver subito l'onta di un tunnel da Trippier, decide di cambiare registro tornando ad essere più utile che appariscente con l'azione con cui sradica palla a Dembélé e serve Sanchez per l'1-1. Sbaglia pochissimo nella ripresa, regalando sostanza e qualche tocco di qualità.

Lingard 6 - Mr. Wembley questa volta non lascia il suo marchio indelebile all'ombra dell'arco, anzi manca l'appuntamento al 27' sprecando il potenziale 1-1. Non finirà la gara mettendo il suo nome nel tabellino marcatori, ma con qualche sgasata delle sue obbliga al fallo tattico Alli e compagni. Dall'83' Rashford sv .

Lukaku 6.5 - Scatti in abbondanza per il belga nel corso dei 100 e rotti minuti di gara, che ammazza il tempo e la solitudine del numero 9 sfiancando i due centrali avversari. Non gli capitano molti palloni da lavorare, ma i pochi che gli arrivano sui piedi li gestisce sapientemente. Anche se quello che decisivo che accomoda per Herrera è un tocco involontario.

Alexis Sanchez 7.5 Il colpo di testa in arretramento dell'1-1 non è da tutti, anzi, figuriamoci per uno che di mestiere non è propriamente un centravanti. Si sbatte, fa la spola tra centrocampo e attacco senza soluzione di continuità. Inesauribile, riceva il premio di MVP dallo stadio come gratificazione. Dal 96' Fellaini sv .