Le pagelle del Milan – Calhanoglu decide, male Suso

Risultato finale: Bologna-Milan 1-2.

Donnarumma G. 6 - Un paio di uscite in ritardo, ma per il resto è sempre attento. In un paio di occasioni recupera con un paio di interventi decisivi.

Calabria 6.5 - Copre bene, quando trova spazio non si ferma e affonda. E nel finale salva anche un gol fatto sulla linea.

Bonucci 5.5 - Troppe sbavature, non riesce mai a trovare la posizione giusta sulle verticalizzazioni dei padroni di casa.

Zapata 6.5 - Uno dei migliori in campo, non sbaglia praticamente nulla. Sia sulla velocità che sui palloni alti non si fa mai sorprendere.

Rodríguez 5.5 - Quando cala la concentrazione è il primo che sbaglia troppo. Deve migliorare la propria attenzione.

Kessié 6 - Non inizia molto bene, poi tira fuori la solita fisicità e riesce a gestire palloni pesanti. Nel secondo tempo i suoi strappi fanno la differenza.

Locatelli 6 - Gestisce molto bene la palla, smista e verticalizza quando trova spazi. In un paio di occasioni sceglie la giocata rapida e gli riesce.

Bonaventura 7 - Un gran gol che decide la partita, i suoi inserimenti fanno male. E nel finale colpisce anche la traversa. (Dall’ 84’ Montolivo s.v.).

Suso 5 - Praticamente irriconoscibile, non si vede quasi mai. Non va mai nell’uno contro uno, Masina lo limita molto bene.

Cutrone 6 - Quando colpisce il palo è sfortunato, si sacrifica molto bene. Ma in un paio di occasioni poteva fare meglio. Bene sull’assist consegnato a Calhanoglu. (Dall’80’ Kalinic s.v.).

Calhanoglu 8 - Un gol e un assist. Ogni volta che si muove tra le linee crea pericoli e spacca in due la partita. (Dal 76’ Borini 6 - Contiene molto bene le giocate avversarie, fa densità in mezzo al campo).