Le pagelle del Milan: applausi per Jack, meno per Rodriguez

Risultato finale: Napoli-Milan 3-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 6,5 - Mette le mani su un paio di conclusioni, è incolpevole sui gol perché, sul secondo, Bonaventura allarga la traiettoria di Zielinski. Bravo su Insigne.

Calabria 6,5 - Secondo gol in Serie A in una delle poche scorribande offensive. Un po' meno bravo nella prima frazione, quando abbatte Zielinski in area.

Musacchio 6,5 - Milik non tocca troppi palloni, lui è bravo a non concederli.

Romagnoli 6 - Rischia l'autogol nel primo tempo, poi è ordinaria amministrazione.

Rodriguez 5 - Non ha grossa esuberanza in fase offensiva, anche dietro viene tagliato fuori più volte. Come in occasione del 3-2.

Kessie 5,5 - Sbaglia completamente sul momentaneo 2-1, andando a marcare Milik e lasciando spazio a Zielinski.

Biglia 5 - Saltato più volte nel primo tempo, anche peggio nel secondo. Viene sostituito. (Dal 58' Bakayoko 5,5 - Non tanto meglio del compagno, ha l'alibi di essere arrivato da poco)

Bonaventura 7 - Gol e tante buone giocate, il migliore in campo. (Dall'81' Cutrone s.v.)

Suso 6,5 - Un ottimo assist, qualche spunto sulla sua fascia.

Higuain 6,5 - Viene servito pochissimo, ma quando ha la palla a terra sembra un fenomeno. Forse lo è davvero.

Borini 6,5 - Grande assist per l'1-0, qualche tentativo da lontano. (Dal 71' Laxalt s.v.)