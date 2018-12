Le pagelle del Milan - Buon rientro di Romagnoli. Black-out Bakayoko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bologna-Milan 0-0

Donnarumma 6.5 - Seconda partita consecutiva senza subire reti. E di questi tempi è grasso che cola. Nel primo tempo uscita provvidenziale per fermare Palacio, attento anche nella ripresa nell'assalto finale dei rossoblù.

Calabria 6 - Bene nel primo tempo dove spinge più di Suso sulla corsia destra. Cala nella ripresa condizionato anche dal cartellino giallo.

Zapata 6.5 - Molto bene su Santander, dove vince anche i confronti aerei e non lo fa tirare in porta.

Romagnoli 6.5 - Palacio prova ad andargli via, lui gestisce bene con classe. Un buon inizio dopo un lungo stop.

Rodriguez 5.5 - Poca sofferenza dietro ma spinge e crossa poco, cosa dalla quale ci si aspetta di più.

Suso 5 - Serata no in un campionato fin qui eccellente. Non salta quasi mai l'uomo, non riesce ad innescare le punte. (Dall'85' Laxalt sv).

Kessié 5 - Ingenua ammonizione nel finale di gara che gli costa la squalifica contro la Fiorentina. E pochi minuti prima era stato espulso il suo compagno di reparto.

Bakayoko 4 - Due gialli in tre minuti, lasciando la squadra in inferiorità numerica in una partita che si doveva vincere.

Calhanoglu 5 - Altra prova poco convincente. Male il primo tempo, un lampo nella ripresa e di nuovo il buio. (Dal 78' Mauri sv).

Higuain 5 - Lo a sprazzi: due lampi nel primo tempo, una buona giocata nella ripresa. Troppo poco per un fuoriclasse.

Cutrone 5.5 - Solita generosità nel rincorrere gli avversari, ma poca pericolosità davanti. (Dal 62' Castillejo 5.5 - Non riesce a cambiare la marcia della squadra).