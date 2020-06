Le pagelle del Milan - Calhanoglu devastante. Rebic, contropiede letale

LECCE-MILAN 1-4 - 26' Castillejo, 54' Mancosu rig., 55' Bonaventura, 57' Rebic, 72' Leao.

Donnarumma 6 - Poco impegnato, viene superato solo da un calcio di rigore.

Conti 6.5 - Partita in crescendo dopo qualche incertezza iniziale. Bello l'assist vincente per Leao.

Kjaer 6 - Ci si aspettava molto dal danese, tornato ad essere perno della difesa e a maggior ragione importantissimo, dopo l'infortunio a Musacchio. Invece si fa male poco prima della mezz'ora e deve arrendersi prima dell'intervallo. (Dal 40' Gabbia 5 - Unico neo in una serata di grazia per i rossoneri. Suo il fallo da rigore su Babacar).

Romagnoli 6 - Raramente chiamato in cuasa, serata di normale amministrazione.

Théo Hernandez 6 - Qualche accelerata qua e là ma non è il concorde travolgente delle prime uscite. Stasera non era necessario.

Kessié 6 - Preciso in fase d'appoggio, qualche buon intervento ma nel complesso non è impegnato a un grande dispendio di energie. (Dall'86' Paqueta sv).

Bennacer 6 - Buoni suggerimenti, qualche duello perso. La partita permette di giocare senza spingere troppo sull'acceleratore.

Castillejo 7 - Segna il primo gol del Milan post-COVID e lo fa di gran giustezza, da vero centravanti. Primo acuto in questa Serie A dopo aver sfiorato già a inizio gara la rete. Prova di grande dinamismo, Pioli decide di centellinarne le energie a partita chiusa. (Dal 68' Saelemaekers 6 - Mette minuti nelle gambe, gara poco valutabile, essendo entrato a risultato ormai acquisito)

Calhanoglu 8 - Gli manca solo il gol. Per il resto entra in tutte le quattro marcature a modo suo: assist per Castillejo; tiro che costringe all'intervento di Gabriel in occasione della rete di Bonaventura; lancio illuminante per la cavalcata di Rebic e apertura da applausi per Conti, in occasione del cross dell'1-4.

Bonaventura 6.5 - A otto giorni dalla scadenza del contratto non solo si guadagna la fiducia di Pioli ma la ripaga segnando un gol dai risvolti psicologici pesantissimi. Dopo il suo 2-1 la gara si mette in discesa. In precedenza costringe Gabriel a un grande intervento e rischia di pestarsi i piedi con Castillejo in occasione dello 0-1. (Dall'86' Biglia sv).

Rebic 7 - Pioli gli ribadisce la fiducia nonostante il rosso rimediato contro la Juventus. E lui si fa perdonare, sfruttando nel migliore dei modi la sua velocità, che manda in crisi i difensori salentini. E quando può sfruttare un contropiede è letale. (Dal 68' Leao 6.5 - Entra bene sulla partita, trovando dopo quattro minuti il gol).