Le pagelle del Milan - Calhanoglu ispirato, Cutrone provvidenziale

Reina 6 - Può poco sul gol subito.

Calabria 5.5 - Non spinge, proprio quando c'è una gara in cui bisogna recuperare un gol.

Zapata 5 - Prima stagionale subito macchiata dal gol dell'Olympiacos, dove Guerrero gli prende il tempo. Può farsi perdonare nella ripresa quando ha la palla del pareggio, ma la svirgola.

Romagnoli 6 - Controlla un Fetfatzidis ispirato. Gol a parte, i greci non tirano in porta.

Rodriguez 6.5 -: Cross pennellato per Cutrone che salva la partita. In precedenza qualche bella accelerazione e un buon pallone per Higuain.

Biglia 5.5 - Parte benino, recupera qualche pallone e organizza il gioco. Sparisce immediatamente, al punto che il gioco passa prevalentemente dalle corsie laterali.

Bakayoko 5.5 - Recupera palloni ma ne perde altri sanguinosi. Uno di questi costa quasi lo 0-2 per l'Olympiacos.

Bonaventura 5.5 - Parte bene segnando anche un gol annullato per il tocco decisivo di Castillejo. Si deprime subito, verticalizza poco e viene sostituito. (dal 54' Calhanoglu 7 - La panchina deve averlo pungolato nell'orgoglio: entra e spacca la partita, serve due assist che ribaltano la partita. Meriterebbe la gioia personale, trova il palo).

Suso 5 - Le manovre offensive passano quasi sempre da lui che però si perde fra dribbling e momenti in cui cerca di piazzarla sul sinistro. (Dall'80' Borini sv)

Higuain 7 - Poco servito dai compagni di squadra. Ha un'occasione nel primo tempo e impegna il portiere. Ne ha un'altra nella ripresa e non fallisce, ribalta la partita e ne cambia la storia.

Castillejo 5 - Ribadisce in rete un pallone che sarebbe entrato comunque, provocando l'annullamento del gioco. Per il resto tanto fumo e poco arrosto. (dal 54' Cutrone 7- Uomo della provvidenza. Entra, pareggia i conti e chiude la partita).