Le pagelle del Milan - Calhanoglu migliore in campo, si sblocca Cutrone

Risultato finale: Milan-Hellas Verona 4-1.

Donnarumma G. 6 - Spettatore non pagante, non subisce nessun tiro verso la porta. Un paio di uscita, nulla di più. Può fare davvero poco sul gol di Lee.

Abate 7 - Su quella corsia fa quello che gli pare, al 49’ entra in area e trova anche la gloria personale con un gran tiro.

Bonucci 6 - Non ha molto lavoro da compiere, gioca con tranquillità e senza forzare. Il Verona gli lascia margini di manovra e lui ne approfitta.

Romagnoli 6 - Rientra bene dall’infortunio, giocando una partita senza forzare nulla. Ha poco lavoro da svolgere, l’occasione giusta per poter rientrare al meglio in Coppa Italia. (Dal 62’ Musacchio 6 - Entra bene in campo, anche se usa troppa veemenza negli interventi).

Rodríguez 6 - Nel primo tempo preme molto, nella ripresa si abbassa sulla linea e pensa più a difendere che ad attaccare.

Kessié 6 - Un paio di giocate offensive, ma poi non si vede moltissimo. Si vede che ha giocato tantissime gare, nel secondo tempo dosa la forza.

Locatelli 6.5 - Nel primo tempo è il cervello del Milan, costruisce e gestisce moltissimi palloni. Quando trova spazio prova anche la conclusione.

Bonaventura 7 - Si muove molto bene tra le linee, anche se in alcuni movimenti non riesce a trovare la giusta posizione. Nel secondo tempo va con più convinzione negli spazi e trova un gran bell'assist per Borini.

Suso 7.5 - Due assist ed è praticamente imprendibile. Quando rientra e crossa è un pericolo costante per la retroguardia veronese. (Dal 58’ Borini 7 - Grande impatto sul match, trova anche la gioia personale).

Cutrone 7.5 - Si muove spesso, non dà punti di riferimento ed è sempre pronto a ricevere il pallone. Gran bel gol, riesce a sbloccarsi. (Dal 71’ Kalinic 5.5 - Non entra bene in campo, si vede pochissimo in fase offensiva).

Calhanoglu 8 - Il migliore in campo, quando si accentra e si coordina è sempre un pericolo. Spesso scende a prendersi il pallone, quando non trova lo spazio se lo crea.