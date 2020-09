Le pagelle del Milan - Calhanoglu migliore per distacco, difesa ballerina

Donnarumma 6,5 - Ci mette come sempre la firma, salvando su Saltnes nel finale. Due gol subiti, senza particolari responsabilità.

Calabria 6 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite, ma nel finale è tra i migliori in una squadra in evidente debito d'ossigeno.

Kjaer 6 - Tiene la difesa come può, contro un avversario più fresco e pericoloso. C'è bisogno di rinforzi nel reparto arretrato.

Gabbia 5,5 - Nel finale compie un intervento provvidenziale, ma la sua prestazione è insufficiente. Si lascia scappare spesso gli avversari, alterna buone cose a distrazioni banali.

Hernandez 5,5 - Forse sottovaluta l'avversario. Non riesce a essere devastante come al solito, commette troppi errori tecnici.

Kessie 6 - Spesso in affanno contro un centrocampo molto più in forma. Pioli lo tiene in campo fino alla fine per cercare di sfruttare la sua fisicità.

Bennacer 6,5 - Recupera tanti palloni, ne spreca pochi. Pioli lo vede stremato e lo cambia a dieci dalla fine (Dall'80' Tonali s.v.).

Castillejo 5,5 - Mai in partita, mai pericoloso. Non salta l'uomo, non riesce a rendersi utile, se non con l'assist al bacio per il gol del 3-1 di Calhanoglu. (Dal 65' Krunic 6 - Entra in un momento molto difficile, sbaglia qualche pallone di troppo. Da una sua buona azione può arrivare il 4-2, ma Saelemaekers non sfrutta).

Calhanoglu 7,5 - Manca Ibra, si traveste da leader assoluto. Due gol e un assist, punto di riferimento per tutti i compagni di squadra. Ormai non ci sono più dubbi sulle sue reali qualità.

Saelemaekers 6 - Corre tanto, si sacrifica, sfiora il 4-2. Può crescere e fare di più, per ora bisogna accontentarsi.

Colombo 6,5 - Alla prima partita da titolare, trova anche la prima gioia in maglia rossonera. Un gol facile facile, ci auguriamo sia il primo di una lunga serie. (Dal 58' Maldini 6 - Anche lui va a segno, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Lotta tanto per aiutare la squadra nel difficile finale).

Allenatore: Stefano Pioli 6 - Fa di necessità virtù, viste le assenze in difesa e attacco. Il Milan controlla per 65', poi subisce un avversario molto più preparato sul piano fisico. L'obiettivo è centrato, con qualche patema di troppo.