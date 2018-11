Le pagelle del Milan - Calhanoglu, partita della svolta. Cutrone micidiale

Milan-Dudelange 5-2

© foto di PHOTOVIEWS

Reina 6 - Non può nulla su due reti perfette per esecuzione, potenza e precisione.

Calabria 6 - Sfortunato in occasione del gol del pari, spinge quando può ma l'avversario permetteva di osare di più.

Simic 6 - Partita ordinata, essenziale, senza grossi errori. Merita di essere rivisto in altre occasioni.

Zapata 6 - Con il suo fisico e la sua velocità ci mette ogni tanto una pezza.

Laxalt 5 - I cambi gioco lussemburghesi lo mettono in difficoltà. Rimane ingabbiato dietro, non si rende mai pericoloso e quando prova a sganciarsi i suoi traversoni vengono agevolmente respinti dagli avversari.

Halilovic 5 - Prima chance concessagli da Gattuso. Parte anche benino saltando i modesti lussemburghesi, poi si perde nei propri dribbling e quando le cose si mettono male è il primo a rimetterci. (Dal 53' Suso 6 - Entra sull'1-2 per dare la scossa. Ci riesce più che altro psicologicamente, dato che non entra mai nelle azioni che portano alle quattro reti del Milan).

Bakayoko 6 - Sempre più importante in questa squadra. Sostanza, fisico, dalle sue parti difficilmente si passa. Esce zoppicante rovinando la serata.

Bertolacci 5 - Operazione rilancio malamente sprecata. Mai pericoloso, mai propositivo. Entra suo malgrado nel gol dell'1-2 del Dudelange. (Dal 58' Mauri 6 - Entra con un altro piglio rispetto al predecessore e il centrocampo ringrazia).

Calhanoglu 7.5 - Entra in 4 delle cinque reti del Milan. Uno è tutto suo, il primo della sua stagione. Sale in cattedra quando la squadra stava toccando il punto più basso. Può essere la svolta della sua stagione.

Higuain 5.5 - Parte forte: due conclusioni respinte dal portiere, l'assist per l'1-0 di Cutrone. Poi si eclissa, si lascia travolgere dal nervosismo. Non tira, non si rende pericoloso. Contro un avversario modesto. E questa è un'aggravante.

Cutrone 7 - Si sblocca dopo un mese con l'aiuto di Bonnefoi, salva il Milan dalla più grande umiliazione della sua storia entrando a suo modo costringendo il difensore avversario all'autorete del 2-2. Raccoglie il massimo possibile con quello che passa il convento. (Dall'80' Borini 6 - Entra e due minuti dopo segna).

