Le pagelle del Milan - Calhanoglu show. Rebic c'è, Piatek no

Donnarumma 6,5 - Sulle reti del Torino non ha colpe particolari, con Bremer che entrambe le volte si ritrova a colpire da distanza ravvicinata. Gestisce bene la altre situazioni anche se coi piedi sbaglia un paio di rilanci di troppo. Ai supplementari compie una grande parata su una ripartenza granata.

Conti 5,5 - Nel primo tempo soffre un po' gli affondi di Aina, ma tutto sommato regge. Nella ripresa invece il gol del Toro arriva dalla sua parte col cross dell'ex Chelsea.

Kjaer 6,5 - La sensazione è che sia quasi sempre al posto giusto. Chiude con buona disinvoltura 2-3 occasioni pericolose del Torino, come nella mischia a inizio ripresa e a fine gara su Millico.

Romagnoli 6 - Alterna ottime letture a piccoli errori di chiusura. La sensazione è che sul gol granata potesse gestire meglio il tempo e la posizione, ma guida comunque la squadra ad una bella vittoria.

Theo 6 - Spinge tantissimo, al solito, aiutato anche dai movimenti di un ritrovato Rebic. Specialmente nel primo tempo è un martello sulla sinistra. Nella ripresa cala in modo piuttosto vistoso.

Castillejo 6,5 - Conferma le buone sensazioni delle ultime giornate, cercando spesso l'1 contro 1 così come la conclusione in porta. Sempre nel vivo del gioco rossonero.

Krunic 5,5 - A tratti fuori dal gioco, ma il suo dinamismo aiuta il buon gioco del Milan. SI mangia un'occasione da gol ghiottissima al termine del primo tempo (dall'82' Calhanoglu 8 - Ha il merito, e che merito, di riaprire una partita che San Siro dava quasi per persa. Bella rete, quella del 2-2, ma il suo contributo non finisce qui visto che nei supplementari trova anche il gol del 3-2).

Bennacer 5,5 - Non fa sempre la cosa giusta, anche se la squadra gira bene e il merito è anche del suo regista. Alcune scelte però lasciano qualche dubbio.

Bonaventura 6,5 - E' bravissimo in occasione del gol, quando segue l'azione e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto sul cross al bacio di Rebic (dal 76' Leao 6,5 - Il suo ingresso ridisegna l'attacco rossonero. Porta velocità, imprevedibilità e crea sempre la superiorità numerica).

Piatek 5 - Quasi mai coinvolto nella manovra rossonera. Si sbatte e ci prova, ma ha pochissimi palloni giocabili. Numero che arriva allo zero all'interno dell'area di rigore (dal 65' Ibrahimovic 6,5 - Al 93', su risultato di 2-2 e pochissimi secondi da giocare, sbaglia un gol clamoroso a due passi dalla porta. Un errore non da lui. Nei supplementari però chiude la gara con un bel piattone su assist di Leao).

Rebic 6,5 - Dopo le ottime prove con Udinese e Brescia, il croato si ripete e sforna un'altra ottima prestazione condita dall'assist per il gol di Bonaventura. Per tutto il primo tempo è il migliore dei suoi, cala un po' nella ripresa (dal 106' Kessie 6,5 - Entra e alla prima palla fornisce l'assist a Calhanoglu. Meglio di così...).