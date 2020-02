Le pagelle del Milan - Calhanoglu si è sbloccato, Leao orfano di Ibra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN-HELLAS VERONA 1-1 - 13' Faraoni, 29' Calhagnoglu

Donnarumma 6.5 - Salva subito su Verre, per il resto non compie parate.

Calabria 5.5 - Prende fiducia col passare dei minuti arrivando anche in un paio di occasioni a tentare la conclusione, dando una mano alla manovra offensiva. L'inizio però è traumatico e cede il fianco a Zaccagni in occasione del gol veronese. (dal 78' Saelemaekers 6 - Esordio in Serie A per il giovane belga, arrivato l'ultimo giorno di mercato dall'Anderlecht. Lo fa a San Siro in un momento delicato della partita, ha pochi minuti a disposizione in un ruolo non suo. Riesce a mettersi in mostra dimostrando intanto personalità, cosa non da poco in uno stadio che ha "mangiato" tanti giocatori).

Musacchio 6 - Prestazione attenta contro un avversario che non dà punti di riferimento.

Romagnoli 6.5 - Bravo nelle palle alte, sfiora anche il gol nel primo tempo. Dà sicurezza alla retroguardia.

Théo Hernandez 5.5 - Pomeriggio no. Pronti, via e si perde Faraoni in occasione dello 0-1. In copertura soffre, in avanti qualche accelerazione disinnescata. Cresce nel finale ma ormai gli avversari lo trattano da osservato speciale.

Castillejo 6.5 - Cerca di ispirare i compagni di reparto ma senza Ibra non trova sponde. Poco preciso nei minuti finali quando trova il palo, ma sempre nel vivo dell'azione.

Kessié 5.5 - Il dinamismo del Verona lo mette in difficoltà facendolo spesso correre a vuoto.

Calhanoglu 6.5 - Finalmente un gol su punizione. La sensazione è che dopo la doppietta al Torino si sia sbloccato. Non demerita come play nel centrocampo a 4 al posto di Bennacer. (Dal 93' Maldini sv - Pochi secondi per entrare nella storia. Dopo Cesare e Paolo la dinastia continua).

Bonaventura 5.5 - Non è al top della condizione e deve gestire le energie contro una squadra che fa del dinamismo l'arma migliore. Fatica a inserirsi nel centrocampo a quattro, ma riesce a trovare qualche guizzo, procurandosi la punizione che vale il pareggio. (Dal 64' Paqueta 6 - Entra bene sulla partita, dimostrando che una volta finita la finestra di mercato è pronto a rimettersi in gioco).

Rebic 6 - Quando il Milan è alle corde è l'unico che sembra provarci. Ingaggia un duello con i Rrahmani. È poco lucido sottoporta e anche in fase di suggerimento, ma l'impegno c'è.

Leao 5 - Il più fumoso. Si vede a sprazzi e comunque senza mai trovare il guizzo. Gli manca Ibrahimovic.