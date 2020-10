Le pagelle del Milan - Castillejo ritrova lo smalto. Brahim, l'estro che serviva sulla trequarti

CELTIC-MILAN 1-3 - 14' Krunić, 42' Díaz, 76' Elyounoussi, 90'+2 Hauge

Donnarumma 6 - Serata tranquilla, se si eccettua il gol a sorpresa del Celtic sul quale può poco.

Dalot 6 - Esordio positivo per il risultato, che insabbia una prestazione non certo memorabile. Qualche pallone perso di troppo e servirebbe più propositività.

Kjaer 6.5 - Contro una squadra che fa della fisicità e dell'abilitù nel gioco aereo va a nozze. Mura e gioca d'anticipo.

Romagnoli 6.5 - Bene per senso della posizione, mostra una bella intesa col compagno di reparto e prosegue in crescendo dopo il suo ritorno in campo nel derby.

Théo Hernandez 7 - Se mantenesse la stessa intensità per 90' sarebbe un fenomeno. Quando affonda dà sempre l'impressione di poter creare qualcosa di importante. E stasera dai suoi piedi nasce l'assist dello 0-2.

Kessie 6.5 - Solito uomo ovunque a centrocampo, rincorre gli avversari strappando loro il pallone. Vince molti duelli ed è preciso in fase d'impostazione. (Dal 66' Bennacer 6 - Fa partire l'azione che porta al definitivo 1-3).

Tonali 5.5 - Il Celtic lo punta quasi come fosse l'anello debole nei primi minuti. Perde qualche pallone, poi si riprende recuperando fiducia. Ha però delle colpe evidenti in occasione del gol degli scozzesi, dove si perde Elyounoussi.

Castillejo 7 - Una delle poche, pochissime note stonate di questo brillante Milan di inizio stagione. Pioli gli dà una nuova chance e lui la sfrutta perfettamente, facendo ammattire l'ex compagno di squadra Laxalt e servendo un cioccolatino per Krunic che ringrazia. (Dal 79' Saelemaekers 6.5 - Entra quando il Celtic ha segnato da poco, serve l'assist per Hauge che chiude definitivamente la partita).

Brahim 7 - Giocatore di grande estro, quello che serviva a una squadra orfana di Calhanoglu. Semina il panico in slalom, anche se non tutti i dribbling gli riescono. Precisione e tempismo in occasione del secondo gol. (Dall'80' Hauge 6.5 - Veni vidi vici, entra e in pochi minuti a disposizione trova il suo primo gol con la maglia del Milan, chiudendo la pratica).

Krunic 7 - Fa da elastico fra centrocampo e attacco: grande lavoro di squadra e bravo negli inserimenti. Splendido il colpo di testa col quale sblocca la partite. E dire che il punto forte degli avversari era il gioco aereo.

Ibrahimovic 6 - Non ha bisogno di essere devastante, in una serata che si mette bene dopo pochi minuti. Al servizio della squadra suggerisce spesso i compagni di squadra, senza invece riuscire a impegnare il portiere avversario. Pioli lo fa rifiatare dopo poco più di un'ora (Dal 66' Leao 6 - Non riesce a incidere nei minuti a disposizione).

Stefano Pioli 7 - Ventuno risultati utili consecutivi, 8 vittorie e un pareggio (tramutato in successo ai rigori) in 9 partite della stagione 2020-21. Non può essere un caso. Dosa con intelligenza il turnover, ridando una chance a Castillejo, di fatto recuperandolo anche moralmente e facendo fare esperienza europea a Tonali. A giochi fatti è saggio togliere dalla mischia Ibrahimovic e Kessié e in ogni caso i nuovi entrati danno buone risposte.