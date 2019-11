Le pagelle del Milan - Cresce la mediana. Piatek e Romagnoli i peggiori

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Juventus-Milan 1-0

G.Donnarumma 6.5 - Non può nulla sul gol di Dybala e a tempo scaduto evita il 2-0 con un intervento miracoloso. Preciso e puntuale in tutte le altre circostanze.

Conti 6.5 - In crescita. Tiene a bada Bernardeschi quando quest'ultimo si allarga sulla sua corsia. Nella ripresa sale il ritmo della Juventus e va un po' in affanno.

Duarte 6 - Non commette sbavature evidenti, non ha colpe particolari sul gol di Dybala.

Romagnoli 5 - Macchia una prestazione positiva con l'errore sulla rete che ha deciso il match: si lascia saltare troppo facilmente da Dybala, autore dell'1-0 finale.

Theo Hernández 6.5 - Costantemente tra i migliori del Milan, anche questa sera ha fornito una buona prestazione in fase di spinta. Prova discreta anche in fase di contenimento.

Krunic 6.5 - Tra le sorprese positive della serata rossonera, dà sempre il suo contributo in entrambe le fase di gioco. Gioca semplice e gioca bene. Dal 62esimo Bonaventura 5.5 - Meno nel vivo del gioco rispetto a Krunic, qualche passaggio errato di troppo.

Bennacer 6.5 - Cresce col passare della partite, tra i migliori della prima frazione nonostante una marcatura di Bernardeschi non semplice da eludere.

Paqueta 6 - Parte fortissimo e si rende protagonista della più importante occasione della prima frazione. Crolla vistosamente nella ripresa. Dall'85esimo Rebic s.v.

Suso 6 - Un paio di guizzi importanti, come l'assist per Piatek che al 17esimo si divora un gol clamoroso. Quando ha il pallone tra i piedi dà l'impressione di potersi rendere pericoloso, ma non avviene spesso.

Piatek 5 - Centravanti involuto, che evita anche di battagliare. Nel primo tempo ha avuto un paio di occasione a disposizione e non le ha sfruttate. Dal 67esimo Rafael Leão 5.5 - Non cambia la sostanza col suo ingresso in campo.

Calhanoglu 6 - E' in fiducia, ma non riesce a essere sempre nel vivo del gioco.