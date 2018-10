Le pagelle del Milan - Cuore Cutrone. Bakayoko bocciato senza appello

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Reina 5,5 - Il Milan aveva bisogno di sicurezza dopo la malaugurata uscita a vuoto di Donnarumma nel derby. Lo spagnolo però dopo pochi minuti regala la sfera a Sanabria. Poche colpe sui gol.

Calabria 5 - Junior Firpo e Lo Celso gli fanno vivere una serata molto complicata. In costante sofferenza dietro, si vede poco in fase offensiva.

Zapata 6 - Sanabria è un cliente difficilissimo e sguscia via in più occasioni. Il colombiano prova a contenerlo come può.

Romagnoli 5,5 - Anticipato nettamente da Sanabria in occasione della rete che sblocca il match, in affanno sullo scatenato attaccante ospite.

Laxalt 5 - Ci si aspettava una prova di uno spessore diverso dall'ex laterale del Genoa, che sbaglia tantissimo e non riesce a prendere le misure agli avversari.

Bakayoko 4,5 - Gattuso, per responsabilizzarlo e caricarlo, lo ha portato in conferenza stampa. Doveva essere la gara della verità per il centrocampista francese, ma l'esame viene miseramente fallito. Mai in partita, in costante balia degli avversari, viene sostituito al 45'. (Dal 46' Suso 5 - Prova a dare la scossa, ma il suo ingresso è sostanzialmente vano. Mai nel vivo del gioco.)

Biglia 6 - Uno dei pochi a salvarsi in una serata davvero negativa per il Milan. Cuce, imposta, arriva alla conclusione. Esce sfinito dopo aver lottato quasi da solo. (Dall'80' Bertolacci s.v.)

Bonaventura 5 - Lento, prevedibile, non riesce a trovare giocate decisive né uno dei suoi proverbiali inserimenti.

Castillejo 6 - Fantasma per un'ora, accende improvvisamente il Milan: prima un palo, poi l'assist per Suso. Si guadagnerebbe anche un rigore, ma l'arbitro opta per una decisione alquanto discutibile. Espulso nel finale per un fallo di frustrazione.

Higuain 5 - Pochi palloni in area, gestiti male. Da penna rossa l'errore nel finale di primo tempo.

Borini 5 - Un pesce fuor d'acqua in una squadra già in grande difficoltà. Si infrange puntualmente contro Barragan. (Dal 46' Cutrone 6,5 - Al primo pallone toccato in area di rigore trova un altro gol. Messaggio a Gattuso, che ora ci penserà bene prima di tenerlo fuori.)