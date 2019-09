Le pagelle del Milan - Da Musacchio a Calha, un disastro. Ok Gigio e Leao

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-Fiorentina 1-3

(80' Leao; 14' Pulgar, 66' Castrovilli, 78' Ribery)

Donnarumma 6 - Buttategli anche la croce addosso. Tiene a galla il Milan come può, para persino un rigore (per quanto non tirato benissimo). Chi cerca responsabili per la disfatta deve guardare altrove.

Calabria 5,5 - Si propone, ma sbaglia anche troppo. Forse il migliore della linea difensiva a quattro, considerando entrambe le fasi di oggi. Non che sia un'impresa, stasera.

Musacchio 4 - Troppo morbido sullo slalom gigante di Ribery in occasione dell'azione che porta al vantaggio viola, troppo duro sulla caviglia del francese. Lascia i suoi in dieci e dà il via alla debacle.

Romagnoli 5 - Male anche lui sulla discesa palla al piede di Ribery, poi resta praticamente da solo in mezzo alla tempesta. E annaspa anche lui.

Hernandez 5 - Rare le discese palla al piede, soffre gli strappi degli attaccanti della Fiorentina quando passano dalle sue parti.

Kessie 5 - Poco incisivo, ma non commette errori madornali. Giampaolo lo lascia negli spogliatoi dopo l'intervallo per dare maggior verve al centrocampo rossonero. (Dal 46' Krunic 5- Serata peggiore per l'esordio poteva esserci. Qualcosina, troppo poco per cambiare il nulla del Milan).

Bennacer 4 - Dorme in area e stende Chiesa causando il rigore che sblocca la gara. Nel secondo tempo replica e offre ai viola un secondo calcio di rigore. Si prende qualche rischio di troppo: segnale di personalità, ma se poi sbaglia il voto si abbassa.

Calhanoglu 4 - Perde la palla da cui nasce l'azione di Ribery che porterà all'1-0. Poi perde anche quella da cui nasce il 2-0. E in avanti non si vede quasi mai.

Suso 4,5 - Suo l'unico lampo rossonero nel primo tempo. Ha la sua mattonella e da lì è pericoloso, ma per il resto offre davvero pochissimo a San Siro stasera. (Dal 79' Castillejo s.v.).

Piatek 5 - Tanta buona volontà, la resa è pochina. Che Giampaolo, dovendo scegliere, tolga lui non è certo una buona notizia. Polveri bagnate. (Dal 58' Duarte 5 - Come Krunic, anche lui esordisce nella peggior serata possibile. Le basi ci sono, sarà da rivedere in un'altra occasione però).

Leao 6,5 - Unico, piccolo, motivo di gioia per i tifosi di San Siro. Il suo gol nel finale è una perla, e anche in precedenza era stato l'unico rossonero a mettersi in mostra.