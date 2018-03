Le pagelle del Milan - Decide Silva, male Biglia

Risultato finale: Genoa-Milan 0-1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma G. 6 - Non corre moltissimi pericoli, a parte qualche indecisione sui palloni alti non subisce tiri in porta.

Borini 5.5 - Gioca con la solita abnegazione, ma soffre molto. E Laxalt quando lo punta va sempre in difficoltà.

Bonucci 6 - Prestazione positiva, lascia pochi spazi agli attaccanti del Genoa. Bene soprattutto in posizionamento.

Romagnoli 6 - Bene sui palloni alti, gestisce il pallone in costruzione. In alcune occasioni gioca molto bene d’anticipo.

Rodríguez 6.5 - Bene in attacco, trova molto spazio sulla sinistra. Qualche sbavatura quando deve difendere.

Kessié 6 - Recupera diversi palloni, soprattutto nel primo tempo. Manca in inserimento, non trova mai spazi.

Biglia 5.5 - Perde qualche pallone di troppo, non riesce mai ad imporre il proprio palleggio. Manca anche sulle imbucate.

Bonaventura 6 - qualche buona giocata, quando trova lo spazio tenta sempre il tiro. Bene anche in inserimento. (Dall’80’ Calabria s.v.).

Suso 6.5 - Nel primo tempo si vede pochissimo, nella ripresa riesce a creare qualcosina. Nel finale trova un grandissimo assist per Silva.

Kalinic 5 - Qualche buona giocata nel primo tempo, ma poi si perde in colpi di tacco e ricami. E ancora non trova il gol. (Dal 60’ Cutrone 5.5 - Non entra bene in campo, si vede pochissimo).

Çalhanoğlu 6 - Prova a fare qualcosina, i pericoli maggiori arrivano dai suoi piedi. Ma va a fasi alterne. (Dal 68’ André Silva 7 - Trova il gol nel momento peggiore. Tre punti e un portoghese ritrovato).