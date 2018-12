Le pagelle del Milan - Difesa da rivedere, attacco ancora a secco

© foto di PHOTOVIEWS

Reina 5,5 - Qualche buon intervento ma anche un paio di incdecisioni che costano care. Spiazzato da Fortounis sul rigore decisivo.

Calabria 6 - Poco aiutato da Castillejo, viene preso spesso alle spalle. La sua spinta è però costante.

Abate 5,5 - Salva in tre occasioni, poi commette l'ingenuità che regala il rigore del 3-1 alla squadra di casa.

Zapata 5,5 Croce e delizia in una serata incredibile per il Milan. Prima firma l'autogol che dà il raddoppio ai greci, poi realizza il 2-1.

Rodriguez 5,5 - Spinge poco e soffre la velocità degli avversari. Rischia grosso quando si perde alle spalle Elabdellaoui. (Dall'85' Halilovic s.v.).

Castillejo 5 - Non aiuta mai Calabria in fase difensiva, in avanti è troppo fumoso e non riesce a creare pericoli. L'assenza di Suso alla fine si è sentita. Clamoroso l'errore sulla rete che sblocca il match.

Kessie 6 - Prova di sostanza a centrocampo, anche se ogni tanto perde le distanze e si lascia superare dagli avversari con facilità.

Bakayoko 6,5 - Il migliore in campo del Milan. Quantità e qualità al servizio della squadra, ma non servono ad evitare la sconfitta.

Calhanoglu 5 -. Involuzione sempre più evidente, non entra mai nel vivo del gioco e sbaglia tanti palloni.

Cutrone 5,5 - Ha un paio di buone occasioni ma la mira non è quella giusta. (Dal 77' Laxalt s.v.).

Higuain 5,5 - Prova a dare la reazione nel momento più complicato, ma da lui ci si aspettano i gol che anche stasera non arrivano.