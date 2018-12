Le pagelle del Milan - Donnaruma decisivo. Higuain, errore fatale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma 7 - Tre parate, tutte decisive, in una partita che vive nel complesso da spettatore.

Calabria 6 - Il terzino è una presenza costante nella metà campo avversaria. Beghetto spinge poco e gli lascia libertà. (Dal 75' Conti 6 - Gioca ancora con il freno a mano tirato ma mette altri minuti importanti nelle gambe).

Musacchio 5,5 - Qualche sbavatura in marcatura, non riesce ad essere efficace come in altre occasioni.

Romagnoli 6 - Prova a fare da regista basso in una squadra che fa fatica a giocare in velocità e a costruire occasioni da rete. In difesa sbaglia pochissimo.

Rodriguez 5,5 - Perde diversi palloni, non accompagna l'azione con continuità. Nella ripresa arretra il suo raggio d'azione e commette un errore grossolano nel finale.

Kessie 5,5 - Potrebbe fare di più, soprattutto negli ultimi 20 metri. Sbaglia due conclusioni che potevano dare la vittoria al Milan.

Bakayoko 6,5 - Domina a centrocampo, gioca per due e non sbaglia quasi mai l'uscita palla al piede, anche in situazioni di grande pressione. Il francese è ormai indispensabile.

Calhanoglu 6 - Si accende solo a tratti, nel finale serve a Higuain una palla d'oro che però il Pipita spedisce in curva.

Castillejo 6 - Il più ispirato dei rossoneri, sue le occasioni più nitide. Cala alla distanza e nella ripresa non si vede mai. (Dal 75' Laxalt 6 - Prova a incidere, ma non riesce a sfondare con la sua velocità nel finale).

Higuain 5 - Continua il momento negativo per l'argentino. Fa tanto movimento e lavoro per la squadra, ma manca proprio nel momento in cui dovrebbe fare la differenza. L'errore nel finale è senza spiegazioni.

Cutrone 5,5 - Ha due buone occasioni ma le sciupa malamente. Ci mette il solito impegno, ma non può bastare in un momento simile.