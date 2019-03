Le pagelle del Milan - Donnarumma muro, Suso e Calha a intermittenza

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

MILAN-SASSUOLO 1-0 - 31' aut. Lirola

Donnarumma 7 - La porta inviolata sta diventando una piacevole abitudine. Lui ci mette del suo ed è strepitoso nel primo tempo su Đuričić.

Calabria 6 - Soffre la velocità di Boga, spinge meno del solito.

Musacchio 6.5 - La deviazione di Lirola in occasione dell'1-0 gli nega la gioia del primo gol in Serie A. Per il resto prova solida, ormai sempre più sicuro dei propri mezzi.

Romagnoli 6 - Đuričić lo beffa nel primo tempo, Donnarumma ci mette una pezza. Rimedia col passare dei minuti con delle belle chiusure.

Rodríguez 6 - Soffre poco a livello difensivo, non osa come dovrebbe in fase di spinta. Ammonito, salterà la partita contro il Chievo.

Kessié 6.5 - Non risente dell'infortunio rimediato contro la Lazio. Fisicità in fase di interdizione, di notevole pericolosità negli inserimenti. Da un suo lancio arriva l'espulsione di Consigli, non è freddo sottoporta ma delizia il pubblico anche con una bella giocata.

Bakayoko 6 - Meno straripante rispetto alle ultime uscite, garantisce comunque equilibrio e sicurezza alla difesa. (dal 56' Biglia 6 - Altro spezzone di gara, gioca una partita ordinata).

Paquetá 5.5 - Gli avversari iniziano a prendere le misure. Ha un'occasione nella ripresa ma in generale illumina poco e si rende ancor meno pericoloso. (dal 73' Castillejo sv)

Suso 6 - Non trova quasi mai il guizzo ma il modo in cui pennella da corner la palla dell'1-0 basta e avanza.

Piątek 6 - Poteva eguagliare sé stesso come unico giocatore ad aver segnato con una nuova maglia per cinque partite consecutive. Non segna perché non riesce a concludere a rete, ma il segno lo lascia comunque causando l'espulsione di Consigli. (dall'83' Cutrone sv)

Çalhanoğlu 6 - A corrente alternata, l'angolo che porta al gol decisivo arriva grazie a una sua grande giocata.