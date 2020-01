Le pagelle del Milan - Donnarumma paratutto. Rebic provvidenziale

© foto di www.imagephotoagency.it

BRESCIA-MILAN 0-1 - 71' Rebic

Donnarumma 7 - È lui il vero protagonista della serata. Tiene in piedi una squadra a lungo sulle corde con parate decisive e bellissime. Prestazione questa volta senza macchia alcuna.

Conti 5.5 - Partita diligente a livello difensivo ma passo indietro rispetto alla partita contro l'Udinese dove non sfonda mai.

Kjaer 6 - Ammonito dopo due minuti gioca con la spada di Damocle per tutto il tempo. Rischia il cartellino rosso e viene graziato. Da lì in poi prende coraggio e ci mette mestiere.

Romagnoli 6.5 - Il migliore del reparto, tiene botta nonostante le continue offensive bresciane, disinnescando anche alcune pericolose avanzate.

Théo Hernandez 6 - Ci ha abituato troppo bene e ci aspettiamo da lui un gol ogni settimana. Troppo, considerato che è un terzino. Nel primo tempo il Brescia affonda sempre dalla sua parte, ma quando ha l'occasione di uscire dall'angolo quasi manda in gol Ibrahimovic. Cresce nel finale di gara.

Castillejo 6 - Fra i migliori dell'ultimo periodo, inizia a far vedere i suoi guizzi solo nel finale di partita trovando anche il gol, annullato per fuorigioco di Ibrahimovic.

Kessié 6 - Parte a rilento, soffrendo il centrocampo bresciano faticando a contrastarlo. Come il resto della squadra prende coraggio e incomincia a strappare palloni dai piedi avversari.

Bennacer 6 - Il solito piede fino abbinato a un'irruenza da rivedere. Si fa ammonire per l'ennesima volta, cosa che gli costerà la partita contro il Verona.

Calhanoglu 6 - A intermittenza come spesso ci ha abituati. Qualche buona intuizione e una palla gol con un bel tiro a giro. (Dal 77' Krunic sv).

Ibrahimovic 6 - Sbaglia un gol della serie: "Questo lo segnavo anch'io" di gialappiana memoria. Ma entra a modo suo nel gol di Rebic.

Leao 5.5 - Passo indietro rispetto alle ultime uscite. Ha un lampo quando quasi mette davanti alla porta Ibrahimovic. Pochi altri guizzi. (Dal 58' Rebic 7 - Entra e in tredici minuti sbroglia la matassa. Provvidenziale, è in stato di grazia. E dire che sembrava destinato a un mesto ritorno a Francoforte).