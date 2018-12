Le pagelle del Milan - Donnarumma provvidenza, è tornato Higuain

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-SPAL 2-1 - 13' Petagna, 16' Castillejo, 64' Higuain

Donnarumma 7 - La manona sulla conclusione di Fares all'ultimo secondo è decisiva a regalare il successo al Milan e a consentire all'ambiente di chiudere con un po' di serenità il 2018.

Abate 6 - Dalla sua parte nessun rischio e potrebbe anche osare di più. Esce per infortunio. (Dal 62' Calabria 6.5 - Impatto sprint, dal suo affondo arriva il 2-1).

Zapata 6 - Solo nel finale soffre un po', per il resto prestazione attenta.

Romagnoli 5.5 - Un gol annullato, poi una deviazione decisiva che beffa Donnarumma. Petagna alla prima occasione lo punisce e anche nel finale fa paura.

Rodriguez 6 - Come Abate potrebbe osare di più anche se nel complesso la sua partita è ordinata e senza errori.

Kessie 6 - Corre tanto, si nota meno del compagno di reparto Bakayoko.

Bakayoko 6.5 - Sta diventando un giocatore imprescindibile. Recupera tanti palloni e si vede spesso in avanti, sia in fase di suggerimento che di conclusione, anche se il piede è quello che è.

Calhanoglu 6.5 - Si sta adattando sempre meglio nel nuovo ruolo di mezz'ala, dove ha la possibilità di inserirsi spesso e concludere a rete. Il gol quest'anno non vuole arrivare, ma l'assist per il gol vittoria è suo.

Suso 5 - Qualche lampo ma da qualche settimana a questa parte è meno brillante. E l'espulsione lascia il Milan negli ultimi minuti a soffrire. E gli farà perdere la Supercoppa.

Higuain 6.5 - Primo tempo da 4, ad essere generosi. Insopportabile, lento, indisponente. Con il pubblico di San Siro a fischiarlo. Nella ripresa qualche timido segnale di risveglio fino al gol liberatorio, che gli fa togliere la polvere e lo fa piangere. Non segnava dal 28 ottobre, un'eternità per un centravanti di livello mondiale. Dopo il gol prende coraggio e si ha davvero la sensazione che sia tornato. (Dall'82' Borini sv).

Castillejo 6.5 - Scaltro nel rubare palla a Dickmann e pareggire i conti tre minuti dopo la rete di Petagna. Decisivo a livello psicologico, anche se deve dare più continuità. (Dal 62' Cutrone 6 - Tanta generosità come sempre).