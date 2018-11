Le pagelle del Milan - Donnarumma strepitoso, Suso imprescindibile

Lazio-Milan 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 7 - Determinante su Immobile nel primo tempo, strepitoso su Wallace nella ripresa. Peccato che mantenere la porta inviolata quest'anno sembri una vera e propria impresa.

Abate 6 - Contratto a inizio gara, con l'attenuante di giocare in un ruolo non suo, riesce a prendere le misure e sfornare una prova dignitosa.

Zapata 6 - Un'ottima prestazione macchiata da un rinvio che si trasforma in un assist per Correa.

Rodriguez 6.5 - Affidabile in un ruolo non suo, si immola a fine primo tempo evitando un gol che avrebbe cambiato la storia della partita.

Calabria 6.5 - Tirato a lucido per l'occasione, lotta dietro e fa male davanti servendo l'assist vincente per Kessié.

Kessié 6.5 - Sottotono a inizio gara, cresce col passare del tempo e finalmente trova il gol, se pur con deviazione.

Bakayoko 6 - Cresce costantemente e ormai non è più un oggetto misterioso, bensì un'utile risorsa per Gattuso. Qualche pallone perso sulla coscienza però c'è.

Borini 6.5 - Marusic all'inizio sembra sfuggirgli, poi lo scenario si ribalta e inizia a prendere confidenza. Ripiega, attacca, conclude anche in porta. E ha fiato da vendere.

Suso 7 - Le poche volte che il Milan affonda c'è il suo zampino. Da lui parte l'azione terminata col palo di Calhanoglu e suo è lo splendido suggerimento per Calabria dal quale nasce la rete di Kessié

Cutrone 5.5 - Pressa, lotta, si sbatte. Ma il compito del centravanti è soprattutto tirare in porta. E possibilmente segnare.

Calhanoglu 6 - Finalmente un barlume di luce dopo un inizio di stagione decisamente no. Il palo gli nega la gioia del gol nel primo tempo. Si può far perdonare nella ripresa ma persevera nelle finte.