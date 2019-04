Le pagelle del Milan - Furia Piatek, ma non basta. Troppi errori in difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Juventus-Milan 2-1

Reina 6 - Qualche uscita poco sicura, qualche ottimo intervento. Nel complesso, prestazione sufficiente.

Calabria 4.5 - Commette un errore decisivo: da un suo passaggio errato in uscita nasce il gol del definitivo 2-1. Dall'85esimo Cutrone s.v.

Musacchio 4.5 - Prestazione da dimenticare. Col Milan in controllo del match, regala alla Juventus un rigore che dà all'ultima mezz'ora tutt'altro sapore. Nel finale, già ammonito, rischia il secondo cartellino giallo.

Romagnoli 6 - Prova a tenere a galla il Milan fino alla fine, ma questa sera i compagni di reparto l'hanno assistito poco o nulla.

Rodríguez 5.5 - Nel primo tempo tiene a bada l'attacco della Juventus. Ma nella ripresa, quando i padroni di casa cambiano marcia, va in difficoltà.

Kessie 6 - Non è ancora al 100%, ma quando in mezzo al campo c'è lui in coppia con Bakayoko il Milan ha un assetto decisamente più equilibrato.

Bakayoko 7 - Conferma ancora una volta di essere imprescindibile per le geometrie rossonere. Passaggi semplici, ma quasi mai errati. E un fondamentale lavoro in fase di non possesso che, nei minuti finali del primo tempo, porta al gol dello 0-1.

Calhanoglu 6.5 - Tra i migliori del Milan. Parte da mezzala ma avanza spesso e volentieri il suo raggio d'azione risultando sempre nel vivo del gioco quando sono i rossoneri a controllare il pallone.

Suso 6 - Parte fortissimo con un assist al bacio per Piatek. Quando può puntare il terzino dà sempre l'impressione di poter creare pericoli dalle parti di Szczesny, ma per sua sfortuna non capita spesso. Dal 76esimo Castillejo s.v.

Piatek 7.5 - Una furia nell'area bianconera: alla seconda occasione a disposizione non perdona e batte Szczesny. Anche nella ripresa è tra gli ultimi ad arrendersi.

Borini 6 - Dopo un primo tempo in sordina si fa vedere con un paio di acuti. In fase di non possesso, argina con successo la corsia destra bianconera.