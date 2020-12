Le pagelle del Milan - Hauge entra e inventa. Rebic generoso: gli manca solo il gol

SAMPDORIA-MILAN 1-2 - 45' Kessié, 77' Castillejo, 82' Ekdal

Donnarumma 6.5 - Come sempre si distingue per una parata superlativa. Contro la Samp evita il peggio dopo otto minuti su colpo di testa ravvicinato di Tonelli

Calabria 6.5 - Con Saelemaekers crea un binario destro sempre più collaudato. Bene in copertura, altrettanto quando si propone in avanti e suggerisce, prevalentemente verso il belga.

Gabbia 6.5 - Dopo un inizio di stagione sotto le "cure" di Kjaer, il centrale acquisisce sicurezza e anche con Romagnoli gioca con disinvoltura, anticipando l'avversario prima che questi diventi pericoloso. La sensazione è che, anche dopo il ritorno di Musacchio, possa essere sempre lui la prima alternativa ai titolari.

Romagnoli 6.5 - Sta riprendendo il ritmo partita e le prestazioni lo dimostrano. Sicuro negli interventi e nell'anticipo. Brilla nel gioco aereo.

Théo Hernandez 6 - I compagni di squadra stavolta non lo sfruttano troppo, optando maggiormente nella corsia destra. E così le sgroppate sulla sinistra sono limitate, ma comunque apprezzabili.

Tonali 6.5 - Quel che gli serviva era giocare con continuità. E i risultati si vedono. Sciabola e fioretto a seconda delle esigenze, gioca con personalità

Kessie 6.5 - Dal 5' gioca con la spada di Damocle dell'ammonizione. Non si scompone, non gioca col freno a mano tirato e, anzi, fa sempre sentire la sua fisicità in mezzo al campo. Ormai un leader in mediana, è freddo dal dischetto e sblocca una partita che si stava facendo complicata.

Saelemaekers 6 - Tanta corsa ed è difficile anche per i doriani stargli dietro. Confeziona un bell'assist per Rebic, murato dalla difesa. Per il resto qualche traversone sbagliato, ma l'impegno non si discute. (Dal 76' Castillejo 6.5 - Ispirato sottoporta, entra e subito segna il 2-0. Sono tre reti nelle ultime quattro partite. Cosa chiedere di più?).

Calhanoglu 6 - Lui e Brahim, uno sembra di troppo lì sulla trequarti. Il turco dispensa qualche buon pallone e prova anche la conclusione. Non fa spellare le mani come in altre occasioni.

Brahim Diaz 5.5 - Si perde nei dribbling, quasi sempre un tocco di troppo quando basterebbe la giocata più semplice. (Dal 46' Hauge 7 -Dopo la straordinaria prova contro il Celtic, tira fuori ancora il coniglio dal cilindro. Giocata straordinaria nel pescare Rebic nell'azione dello 0-2).

Rebic 6.5 - Per l'impegno che ci mette non gli si può dire nulla. Lavora di sponda, gioca con generosità e serve anche l'assist per il raddoppio di Castillejo. Peccato per la scarsa lucidità, alternata a una notevole sfortuna, sottoporta.