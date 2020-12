Le pagelle del Milan - Hauge inventa ancora. Tatarusanu è fondamentale a sigillare il primato

Tatarusanu 7 - Con Hauge l'uomo partita. Merita una menzione particolare il portiere rumeno, perché in una serata apparentemente tranquilla compie due interventi fondamentali, uno di essi in pieno recupero. E il Milan vince il girone anche grazie a lui.

Conti 6.5 - Nonostante la ruggine dei soli 22' fin qui giocati si mostra pimpante sulla fascia destra e utilissimo a dare una mano a Duarte accentrandosi.

Duarte 6 - Qualche difficoltà dove i compagni di reparto provvedono a riparare. I 13 mesi senza una partita giocata da titolare si vedono.

Kalulu 6.5 - 20 anni, prima partita ufficiale col Milan nel freddo di Praga. Il francese sorprende per il piglio e anche perché ci sa davvero fare. Da rivedere sicuramente, ma l'impressione è quella di avere tra le mani un prezioso jolly di difesa.

Dalot 6 - Parte bene, è anche sua la prima conclusione della partita, si intende bene con Hauge. Qualche errore nella ripresa rischia di costar caro, in particolar modo nei minuti di recupero quando fortunatamente ci mette una pezza Tatarusanu.

Krunic 6.5 - L'ammonizione rimediata nel primo tempo non ne scalfisce la prestazione, fatta di agonismo ma anche di buoni gesti tecnici. In fase d'appoggio è preciso e puntuale.

Tonali 6.5 - È il più titolare fra i presenti questa sera e difatti la sua qualità spicca. Aumenta la sua sicurezza nel prendere in mano il centrocampo rossonero, distribuisce con disinvoltura e in un paio d'occasioni serve anche dei filtranti che potrebbero essere sfruttati meglio.

Castillejo 6 - Capitano rossonero, è attivo in fase offensiva facendo leva sulla sua agilità. Pecca ogni tanto di una giocata di troppo, perdendo l'attimo.

Maldini 6 - L'unica e ultima volta in cui è stato schierato titolare non fece una grande impressione, tra l'emozione, l'importanza della partita (contro il Rio Ave) e sopratutto per un impiego fuori ruolo. Stavolta Pioli lo lancia sulla trequarti e si disimpegna bene nel fare da collante tra i due reparti. Si fa apprezzare nei ripiegamenti dove rincorre e recupera preziosi palloni. (Dal 78' Kessie sv).

Hauge 7 - Un'altra magia, un gol che per modalità è diventato riconoscibilissimo e suo marchio di fabbrica. Sguscia sulla sinistra, si incuinea tra i difensori e colpisce di destro. Gol a parte è un pericolo costante sia come finalizzatore, sia in fase d'appoggio dove dimostra anche buona visione. (Dal 90' Brahim Diaz sv).

Colombo 6 - Una serata come questa per lui è una grande opportunità. Sgomita, fa valere la sua mole, fa anche delle buone sponde e si muove bene spalle alla porta. Manca cattiveria in fase realizzativa dove non riesce a vedere la porta. (Dal 67' Leao 6 - In poco tempo con la sua velocità costringe un difensore dello Sparta al fallo da espulsione. Se vogliamo fargli un appunto: qualcuno lo aiuti nella scelta delle scarpe, perché ancora una volta scivola troppo spesso).