Le pagelle del Milan - Higuain trascina, Castillejo bene a metà

Dudelange-Milan 0-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reina 6 - Inoperoso, le poche conclusioni in porta del Dudelange terminano lontane dal bersaglio.

Abate 5,5 - Non ha la gamba dei tempi migliori. Si vede poco davanti e fa fatica in copertura.

Caldara 6,5 - Un esordio positivo, anche se l'avversario non è dei più temibili. Sfiora anche il gol nel finale di primo tempo.

Romagnoli 6 - Dà sicurezza alla difesa con un paio di chiusure nel momento in cui i padroni di casa tentano di pareggiare. Per il resto ordinaria amministrazione.

Laxalt 6 - Un po' timoroso nel primo tempo, nella ripresa si spinge avanti con più costanza e crea diversi grattacapi alla difesa avversaria.

Bakayoko 5,5 - Non è ancora il giocatore ammirato ai tempi del Monaco, ma cresce alla distanza. Qualche buon inserimento ma anche tanta fatica nel pressing.

Mauri 5,5 - Non giocava da tanto tempo, Gattuso gli dà un'opportunità che non riesce a sfruttare pienamente. Prova a mettere ordine e a verticalizzare, ma non sempre è preciso. (Dall'80' Calhanoglu s.v. ).

Bertolacci 5,5 - Vale il discorso fatto per Mauri e Abate: prima da titolare, ancora molto lontano dalla condizione ottimale. Può crescere, soprattutto in personalità. (Dal 70' Kessié 6 - Entra per contenere le rare sortite offensive del Dudelange).

Castillejo 6 - Nel primo tempo sbaglia tanto, poi cresce nella ripresa, sfornando assist a ripetizione.

Higuain 7 - Le ultime tre reti del Milan portano il marchio del Pipita, che è già diventato il trascinatore assoluto della formazione rossonera.

Borini 6 - Molto generoso come sempre, ha un paio di occasioni ma non le sfrutta a dovere. (Dall'87' Halilovic s.v.).